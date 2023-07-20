Как охладить комнату без окон: действенные лайфхаки

Если вы живете в доме, где есть комната без окон внутри, вы знаете, как жарко может быть в этом помещении. Как правило, в такой комнате очень плохая или полностью отсутствует вентиляция и оборудовать ее кондиционером тоже очень непросто. В новых квартирах часто в подобных комнатах-нишах обустраивают спальню. В жару уснуть здесь бывает очень непросто.

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Но издание Lifehacker собрало несколько эффективных способов понизить температуру в подобной комнате. Все они просты и доступны.

Выключите свет

Старые лампы накаливания выделяют много тепла. Если их отключить, то общая температура уменьшится. Также поможет переход на более холодные светодиодные или люминесцентные лампочки.

Выключите приборы

Даже если вы активно не используете компьютер или телевизор, не говоря уже о холодильнике и другой бытовой технике, они все равно нагреваются. Подумайте, что из этих устройств можно переместить, а что отключать от сети, когда прибор не работает.

Поищите альтернативные типы кодиционеров

Большинство кондиционеров предназначено для использования в работе наружного воздуха и не подходят для помещений без наружных стен, но даже внутреннюю комнату можно оборудовать системой охлаждения. Это может быть встроенный встраиваемый в стену кондиционер, испарительный охладитель, освежающий помещение, испаряя запас воды, или портативная система, которую можно подключить к окну через гибкий шланг и она будет загонять в помещение свежий воздух.

Сбивайте жару с помощью вентилятора

Вентилятор, обдувающий помещение, это проверенная временем технология охлаждения, и в комнате без окон он будет даже более эффективным. Установить устройство можно разными способами.

На потолке. Обустройство такой системы потребует определенных работ, но она может быть весьма эффективна. Например, настройка потолочного вентилятора на вытягивание воздуха снизу позволит более холодному воздуху циркулировать в помещении.

Вентилятор-стойка. Простейших вентиляторов на ножке лучше поставить два. Направьте один к потолку, а другой в сторону двери из комнаты. Такое расположение поможет эффективно изгонять из комнаты наиболее нагретый слой воздуха.

Вытяжной вентилятор. Такие системы устраивают в ванных комнатах. Они извлекают часть горячего воздуха в вентиляцию дома. Большой мощности от них ждать не стоит, но отчасти проблему они все же решат.

Вентилятор с ледяным охладителем. На самом деле это не какой-то отдельный тип вентилятора, а скорее способ сделать его более эффективным. Поставьте непосредственно перед устройством ведро или миску со льдом и оно будет выдувать перед собой более холодные воздушные массы, пока лед будет таять.

Перекрасьте дом

Эту хитрость можно использовать для частных домов. Если перекрасить здание вместе с крышей в светлый цвет, оно будет нагреваться не так сильно. Также можно воспользоваться специальной высокотехнологичной краской, отражающей тепло и помогающей охлаждать дом без дополнительных устройств. Но наносить такую краску должны профессионалы, умеющие с ней работать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как заснуть в жару, не включая кондиционер.

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