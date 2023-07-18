Выключите кондиционер! Пять способов выспаться в жару

Уснуть и не просыпаться в жару ночью может быть непросто, ведь для качественного сна нам нужна несколько пониженная температура тела, что непросто, когда в помещении выше 30 градусов. Так недавнее исследование показало, что такая температура в среднем сокращает ночной сон на 14 минут. А за год мы теряем примерно 44 часа сна.

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Поэтому многие из нас включают кондиционер, чтобы выспаться. Но это устройство потребляет немало электроэнергии, к тому же оно шумит. Поэтому издание Washington Post обратилось к экспертам за советами, как улучшить качество сна в жару без кондиционера. И вот лайфхаки, которыми они поделились.

Держите вашу спальню как можно более прохладной

Эксперты говорят, что процесс засыпания и внутренняя температура вашего тела связаны. Когда приходит время спать, тело начинает снижать температуру, главным образом выводя тепло через голову, руки и ноги. По словам Баснера, понижение температуры тела необходимо для перехода мозга в режим сна. Если температура в помещении приближена к температуре тела, осуществить этот переход становится сложно.

Поэтому важно поддерживать прохладу в спальне. И вот как это можно сделать без кондиционера:

держите жалюзи или шторы закрытыми в течение дня;

открывайте вечером окна – как только температура на улице начнет снижаться, впускайте наружную прохладу в помещение;

если вы по каким-то причинам не можете держать открытыми окна, открывайте дверь в спальню, это поможет предотвратить застой и нагревание воздуха в помещении;

вентиляторы могут помочь, если в комнате не очень жарко, но если температура поднимается выше 32 градусов, они теряют свою эффективность полностью.

Спите под одеялом

В жару кажется, что спать накрытым невозможно. Однако эксперты советуют перейти на тонкое одеяло или укрываться простыней. Это поможет вашему телу лучше регулировать температуру во время сна, но не перегреваться при этом.

Не принимайте слишком холодный душ

Охладиться под струями воды перед сном может быть хорошим выбором. Однако важно, чтобы температура при этом была не слишком низкой. Если вода вызывает у вас ускоренное сердцебиение, значит она слишком холодная, сделайте ее немного теплее. После душа можно не вытираться – так вы сохраните чувство прохлады на более длительное время. Также помочь поскорее заснуть могут холодные компрессы на лоб, ладони и ступни.

Меняйте обстановку, в которой вы спите

Спать вдвоем в одной постели в жару может быть сложно, ведь вы при этом дополнительно греете друг друга. Поэтому лучше перейти к одиночному отдыху. Также можно переместиться на пол, ведь там может быть на пару градусов свежее уровня кровати. Или в любое более прохладное помещение.

Соблюдайте правильный режим сна

В обстановке, когда уснуть может быть сложнее, становится особенно важным практиковать правильные привычки сна. Отложите телефон и любые другие экраны за час до засыпания, создайте темноту в спальне, гуляйте на ночь, делайте упражнения на релаксацию. Используйте все, что поможет вам быстрее погрузиться в сон.

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