Как легко отмыть решетку духовки: беспроигрышный способ
Решетки в духовке достаточно быстро покрывают некрасивым налетом. Все из-за постоянного воздействия на них высокой температуры. Это вызывает потемнение материала, а пролитые и просыпанные продукты быстро пригорают к металлу и начинают негативно влиять на функциональные качества духовки. Однако отчистить такую решетку можно. И для этого даже не придется ее тереть с усилием.
OBOZ.UA узнал об эффективном самодельном средстве, которое поможет легко и достаточно быстро снять грязь с решетки духовки. Для его приготовления понадобятся доступные ингредиенты.
Чтобы сделать смесь для чистки решетки, возьмите следующие средства:
- кальцинированная сода – 5 столовых ложек;
- хозяйственное мыло – 1 брусок, натертый на крупную терку;
- лимонная кислота – 1 чайная ложка;
- вода – 10 литров.
Растворите все ингредиенты в воде и налейте получившуюся смесь в достаточно большую емкость, в которую решетка духовки поместится полностью. Извлеките предмет из охлажденного духового шкафа, снимите с него все загрязнения, которые можно легко удалить механически, положите решетку в эту смесь и поставьте на плиту. Когда жидкость закипит, убавьте огонь и оставьте предмет медленно кипятиться на час.
За это время смесь для чистки эффективно разрушит жир на поверхности металла, а заодно как следует продезинфицирует решетку. Все, что останется напоследок, это прополоскать ее под струей воды, высушить и вернуть на место. Решетка будет чистой и блестящей, а также гигиенически чистой, что важно при приготовлении пищи.
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