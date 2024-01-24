Как легко отмыть решетку духовки: беспроигрышный способ

Решетки в духовке достаточно быстро покрывают некрасивым налетом. Все из-за постоянного воздействия на них высокой температуры. Это вызывает потемнение материала, а пролитые и просыпанные продукты быстро пригорают к металлу и начинают негативно влиять на функциональные качества духовки. Однако отчистить такую решетку можно. И для этого даже не придется ее тереть с усилием.

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OBOZ.UA узнал об эффективном самодельном средстве, которое поможет легко и достаточно быстро снять грязь с решетки духовки. Для его приготовления понадобятся доступные ингредиенты.

Чтобы сделать смесь для чистки решетки, возьмите следующие средства:

кальцинированная сода – 5 столовых ложек;

хозяйственное мыло – 1 брусок, натертый на крупную терку;

лимонная кислота – 1 чайная ложка;

вода – 10 литров.

Растворите все ингредиенты в воде и налейте получившуюся смесь в достаточно большую емкость, в которую решетка духовки поместится полностью. Извлеките предмет из охлажденного духового шкафа, снимите с него все загрязнения, которые можно легко удалить механически, положите решетку в эту смесь и поставьте на плиту. Когда жидкость закипит, убавьте огонь и оставьте предмет медленно кипятиться на час.

За это время смесь для чистки эффективно разрушит жир на поверхности металла, а заодно как следует продезинфицирует решетку. Все, что останется напоследок, это прополоскать ее под струей воды, высушить и вернуть на место. Решетка будет чистой и блестящей, а также гигиенически чистой, что важно при приготовлении пищи.

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