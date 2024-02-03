Чем отчистить акриловую ванну от грязи и ржавчины: действенные домашние способы

То, что сама ванна нуждается в периодической очистке, как и любая сантехника, ни для кого не секрет. Но иногда на ней появляется грязь, с которой справиться не так легко.

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Из-за того, что мы иногда используем ванную для того, чтобы помыть в ней обувь, постирать коврики для машины или покупать домашних питомцев, приходится искать новые способы очистки акрилового изделия. О легких и действенных способах рассказал 24 канал.

В современных магазинах потребителям предлагают обычно ванны, изготовленные именно из акрила. Это не удивительно, потому что этот материал имеет немало преимуществ. Например, он хорошо держит тепло, не подвержен коррозии и плесени, а также его обычно можно легко очистить водой и мочалкой.

Однако если есть плюсы, то и без минусов не обойтись. К примеру, акриловые ванны не настолько прочные, как изделия из других материалов. Поэтому их следует чистить осторожно.

В общем рекомендуется регулярно мыть ванну обычной водой, чтобы предотвратить серьезные загрязнения и появление накипи. Из-за деликатности материала нельзя использовать специальные моющие средства более двух раз в месяц.

Однако что делать, если ванна запачкалась, но повредить ее агрессивной химией не хочется?

Сода

Если загрязнения не критичны, с ними справится и обычная пищевая сода.

Лимонная кислота

Если вы натолкнулись на желтые пятна или устаревшую накипь, то нужно что-то серьезнее соды. В таком случае растворите 15 г лимонной кислоты в стакане воды, нанесите раствор на поверхность ванны и оставьте на 20 мин. После этого промойте ванную моющим средством для сантехники и тщательно смойте проточной водой.

Ржавчина

Ржавчина – это не простое загрязнение, поэтому для ее удаления нужна тяжелая артиллерия. Лучшим вариантом будет приобрести профессиональное моющее средство.

Но ни в коем случае не используйте для мытья акриловой ванны средства от накипи, содержащие в своем составе ацетон, муравьиную кислоту, нашатырный спирт, фосфорную кислоту и формальдегид. А также средства для других поверхностей.

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