Как очистить дом от хлама: правило пяти кучек

Мы даже не замечаем, сколько хлама накапливается за годы и даже месяцы проживания в квартире. Вещи, которые раньше были для нас важными, со временем становятся ненужными.

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Поэтому необходимо регулярно разгружать свой дом и в этом поможет "правило пяти кучек". OBOZREVATEL тщательно разобрался в нем.

Такой подход не только поможет взять под контроль ваш дом, но и улучшит у вас навыки принятия решений. Этот обычный способ упорядочит процесс организации и вы по-настоящему оцените ценность и предназначение вещей.

Сначала выберите комнату или определенную зону, которую необходимо разгрузить. Затем подготовьте пять коробок с надписями: "хранить", "отдать", "продать", "выбросить" и "возможно". Выбирая вещь, спросите себя, действительно ли она вам нужна или часто ли вы ею пользуетесь. Отталкиваясь от ответов, выберите соответствующую коробку.

С коробкой "продать" не должно возникнуть проблем, потому что сейчас легко найти нового владельца для вещей через интернет. Но это может слишком увлечь вас и вы начнете продавать все, что попадается под руку. Поэтому ответственно относитесь к поставленным целям.

Коробка с надписью "возможно" предназначена для вещей с которыми вы еще не готовы расстаться. Через определенный период вы точно поймите нужны ли они вам.

Коробка "хранить" подойдет для полезных вещей, которые нужны вам, "отдать " – можно пожертвовать на благотворительность, а "выбрасывать" – как можно быстрее избавиться от хлама.

Чтобы избежать повторного накопления вещей, включите "правило пяти кучек" в свой ежедневный график. Также не забывайте об этом методе, когда приобретаете новые вещи. Со временем такая практика будет являться неотъемлемой частью организации своего пространства.

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