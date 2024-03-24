Как очистить баночки от старых свечей: гениальный способ

Ароматические свечи – это отличный способ добавить уют и приятный аромат к вашему дому. Однако после того, как свеча сгорит, остается баночка, которую обычно просто выбрасывают, потому что не знают, как очистить от воска.

Сначала очищение стаканов от остатков свечи может показаться непростой задачей, но существует один лайфхак, который удивит вас своей простотой. То, как он работает, показала экспертка по уборке в своем ТikТok.

Обычно свечи продаются в очень симпатичных небольших баночках, которые хочется использовать повторно для хранения безделушек. Но возникает вопрос, как помыть стакан так, чтобы на нем не осталось воска или парафина.

Говорят, все гениальное просто, и это правда, ведь все, что вам понадобится для очищения баночки из-под свечи – это горячая вода.

Как это работает

Все что нужно сделать, это вскипятить воду и налить кипяток в баночку так, чтобы он покрыл все остатки воска. Из-за высокой температуры он постепенно начнет плавиться и всплывать на поверхность жидкости.

После того, как вода остынет, а поднявшийся воск затвердеет, его можно будет легко убрать. Однако иногда в зависимости от типа воска нужно будет проделать эту процедуру 2-3 раза, чтобы окончательно расплавить всю свечу.

После этого останется только промыть баночку теплой водой с моющим средством, и она будет готова к повторному использованию.

Этот метод наиболее эффективен для банок из стекла или других термостойких материалов, поэтому вам нужно соблюдать осторожность, если ваша свеча находилась в гипсовом кашпо или других деликатных материалах, ведь они могут потрескаться от резкого изменения температуры.

Также ни в коем случае не смывайте воск в канализацию, если не хотите платить за услуги сантехники. Лучше либо выбросить остатки свечи в свалку, либо собирать, чтобы впоследствии переплавить на новую свечу.

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