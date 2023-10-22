Как образовалась украинская фамилия Симоненко: происхождение и где распространена

Фамилия Симоненко довольно распространена в Украине. Среди ее носителей можно встретить знаменитостей и выдающихся личностей. Но откуда она пришла, что значит и как много украинцев имеют это родовое имя?

Определенные ответы дает база данных генеалогического общества "Рідні". Например, из них можно сделать вывод о географических границах распространения этой фамилии. (Чтобы посмотреть карту, долистайте новость до конца)

Так, по данным, имеющимся в распоряжении общества, всего в Украине фамилию Симоненко имеют 7635 человек и она является 407 в списке распространенности в Украине. Чаще всего ее носителей можно встретить на севере и востоке страны. Так, в Киеве карта указывает на 634 носителя, за столицей идет Запорожье – 247, Донецк – 217, Харьков – 210 и Сумы – 201.

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Образована фамилия Симоненко, как патроним от имени предка. То есть с самого начала его давали детям мужчины по имени Симон. Имя это библейское по происхождению и образовано от еврейского Шимон. Значит оно "услышанный господом", "он услышал". В православии это имя считается каноническим. Фамилия от него сформировалась путем добавления суффикса -енко, указывающего на потомков основателя рода.

База общества "Рідні" указывает, что эта фамилия существовала в казацкие времена. Так в реестрах 1649 насчитывается 18 человек с фамилией Симоненко.

Наверное, самым известным носителем этой фамилии является выдающийся украинский поэт-шестидесятник и журналист, автор стихотворения "Ти знаєш, що ти – людина" Василий Симоненко (1935-1963). Также можно упомянуть таких деятелей:

кобзаря-слепца Демьяна Симоненко (1871-1948 г.);

премьер-министраа Украины (от 2 по 12 октября 1992 года) Валентинаа Симоненко (1940);.

украинского археолога, исследователя истории сарматов Александра Симоненко (1950);

украинского актера, кинорежиссера Ивана Симоненко (1943);

украинского джазового пианиста и аранжировщика, музыковеда, музыкально-общественного деятеля Владимира Симоненко (1940-1998);

бывшего депутата и руководителя запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко (1952).

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