Откуда происходит украинская фамилия Устименко: в какой области больше всего носителей

Фамилия Устименко довольно распространена в Украине. И, как оказывается, является древней и со славной историей.

Как сообщает база данных генеалогического общества "Рідні", она была известна еще в казацкие времена и сейчас насчитывает почти 7 тысяч носителей и считается 461 по распространенности в Украине. Чаще всего человека с фамилией Устименко можно встретить на Сиверщине. (Чтобы посмотреть карту, долистайте новость до конца)

Откуда происходит

Эта фамилия была образована от имени Устим. Оно латинское и означает "справедливый". Кстати, имя это имеет общий коренць со словом "юстиция", которое тоже является заимствованием из латыни.

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Образовалась фамилия Устименко путем добавления типичного для Украины суффикса -енко. Этот суффикс указывает на потомка. То есть первыми его стали носить дети мужчины по имени Устим, а дальше оно закрепилось.

Известно, что в Запорожском войске было 15 казаков с такой фамилией – на это указывают казацкий реестр 1649 года. Также в архивных документах можно найти упоминание о сотнике 46-го Стрелкового куреня 6-й Сечевой стрелковой дивизии Действующей Армии УНР Михаиле Устименко. Носителей родового имени встречаем также в списках репрессированных, сводах старшин Гетманщины, православного духовенства, а также руководства УССР и депутатов Верховной Рады Украины.

Распространение фамилии

Карта распространения фамилии Устименко указывает, что чаще всего ее можно встретить на севере и северо-востоке Украины. Также ее носителей достаточно много на востоке, юге и в центре. А вот в западных регионах людей с фамилией Устименко совсем немного.

По данным базы "Рідни", местом наибольшей концентрации людей с такой фамилией является Киев, где в момент составления данных их проживало 529. Всего Устименко можно встретить в таких регионах:

Киев – 529;

Днепр – 217;

Кривой Рог – 166;

Сумы – 159;

Донецк – 132;

Мариуполь – 130;

Запорожье – 129;

Белая Церковь – 113;

Хорольский район Полтавской области – 106.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинских фамилиях, которые происходят еще с половецких времен, то есть с XI-XIV веков.

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