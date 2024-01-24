Как научиться убирать дома, как профессионал: 12 полезных привычек

Постоянный беспорядок дома является источником серьезного стресса. Поэтому мы часто откладываем уборку, чтобы не напрягаться еще больше. Но это приводит к накоплению беспорядка и еще большему стрессу. И так по кругу. Который рано или поздно придется разорвать, если вы хотите взять свою жизнь в руки.

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OBOZ.UA рассказывает о 12 привычках, которые помогут вам научиться ухаживать за домом, как профессионал. Начните с тех, которые не повлияют радикально на вашу жизнь и постепенно переходите к более масштабным.

Ищите моменты на мелкие задачи

Уборку мы воспринимаем, как одну большую работу. Но на самом деле она состоит из множества мелочей. Попытайтесь выполнять эти мелочи в каждую свободную минуту, которую найдете. Ждете, пока закипит чайник – подметите на кухне, набираете ванну – разложите вещи на места, разогреваете еду – помойте посуду, которую успеете. Такие мелочи сильно разгрузят вашу основную уборку.

Разделяйте большую работу на части

Так же раскладывайте разные крупные по объему работы на отдельные дни недели, чтобы не накапливать все на выходные. Протрите пыль в понедельник, помойте плиту во вторник, разберите шкафчик на кухне в среду, почистите ванную в четверг – и так далее. Вот увидите, от такого распределения вы будете уставать гораздо меньше.

Не накапливайте стирку

Возьмите за привычку проверять корзину с грязной одеждой ежедневно. Как только в ней накопится достаточно вещей для загрузки стиралки, сразу их стирайте. Это заодно упростит их сушку и раслкадывание по местам.

Вытирайте ванну сразу после использования

Здесь все просто: меньше воды в душе после купания – меньше работы по уборке известкового налета и плесени. Поэтому, воспользовавшись ванной или душем, сразу вытирайте насухо пол, борта или поддон и смесители. Этого будет достаточно.

Мойте посуду во время приготовления пищи

Даже приготовление простого ужина может закончиться огромной и страшной горой посуды в мойке. Поэтому просто не скапливайте ее. Воспользовались ложкой – сразу ее сполосните или положите в посудомойку, вымойте сковороду от зажарки, пока варится суп, промывайте все, что не нуждается в обезжиривании, и сразу ставьте на место.

Протирайте поверхности сразу после использования

Не оставляйте пятна на столах и столешницах засыхать, так их будет сильно труднее вытирать. Убирайте мокрые следы и крошки сразу – это секундное дело, которое много сил не отнимет. А эффект от него будет огромен.

Комбинируйте простые задачи между собой

Существует целый перечень регулярных задач, которые нужно выполнять довольно часто – стирка полотенец, сбор посуды, зарядка гаджетов. Попытайтесь комбинировать их с другими простыми задачами. Закидываете полотенца в стиралку – перед тем протрите ими зеркало. Ставите телефон на зарядку – смахните пыль со стола. И так далее.

Протирайте мелкую технику после использования

Тостеры, блендеры, ручные пылесосы, увлажнители воздуха – вся эта мелочь накапливает загрязнения и пятна моментально. И может загрязнять места своего хранения. Поэтому, воспользовавшись мелкой бытовой техникой, протирайте ее снаружи, прежде чем поставить на место. Она будет выглядеть прекрасно и порядка в доме будет больше.

Приучитесь пылесосить каждый день

Чем чаще вы пылесосите или подметаете, тем меньше усилий требует такая уборка. В идеале такие работы должны быть ежедневными. Тогда чистка пола превратится в короткую и простую рутинную задачу. Сильно помочь с этим может робот-пылесос.

Ухаживайте за холодильником

Обычно мы размораживаем холодильник всего несколько раз в год. Но к тому моменту он подходит в действительно плачевном состоянии. Возьмите за привычку протирать его полки и фасад хотя бы раз в неделю, и мыть его генерально станет гораздо легче.

Имейте график уборки

Чтобы проще ввести все эти полезные привычки, составьте четкий график регулярных работ и разместите его на видном месте. Он поможет вам превратить уход за жилищем в незаметную рутину. Как чистить зубы.

Заведите корзину для моющих средств

Чтобы убирать было легче, организуйте все необходимые средства и инструменты так, чтобы вы могли достать и принести все на место буквально одним махом. Например, сложите все в удобную корзину. Разместите в ней, например, мягкое мыло для хозяйственных работ, дезинфектор, салфетки из микрофибры, пару губок, бумажные полотенца и щетку. И вот вы уже можете помыть столешницы, двери, зеркала, удалить большинство пятен и вытереть пыль без излишней суеты и поисков.

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