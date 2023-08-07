Как нужно стирать: заполнить машинку поможет правило одной руки

Стиральная машина – это незаменимый помощник каждой хозяйки, она экономит время и силы. Однако неправильно выбранный режим и перезагрузка прибора могут навредить вещам и машинке.

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Чтобы белье после стирки было чистым, необходимо соблюдать правила одной руки. Издание Express узнало у экспертов, как справиться с этим.

Наполнение стиральной машинки большим количеством вещей может помешать эффективной работе прибора и вещи останутся грязными.

По словам экспертов, перегрузка стиральной машины заставляет белье двигаться одной большой массой, что препятствует свободному перемещению одежды в барабане и эффективной циркуляции порошка.

Также это может повысить давление в барабане во время вращения на высокой скорости, и это плохо влияет на прибор. Порошок не может раствориться в воде, потому что одежда впитывает всю влагу, и тогда на вещах остаются пятна от стирального средства.

Чтобы избежать этого необходимо оставить достаточно места в барабане.

Эксперты рекомендуют использовать правило одной руки. Если вы не можете просунуть руку в барабан, это означает, что он перезагружен и нужно вынуть часть одежды.

Всё зависит от размера машинки и сколько килограммов она может вместить.

Также перед стиркой обязательно разделите одежду по типу ткани и цвету и не используйте слишком много стирального средства. Так как остатки порошка в барабане могут привести к появлению плесени.

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