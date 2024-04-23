Как нейтрализовать неприятные запахи в ванной: поможет привычный продукт

Ванная комната – это место, где мы стремимся расслабиться и почувствовать себя свежими и готовыми к новому дню. Однако неприятные запахи могут легко разрушить желаемую атмосферу чистоты.

Однако, к счастью, существует бюджетный и эффективный способ избавиться от любых нежелательных запахов и сохранить ощущение чистоты на долго. О нем рассказало издание "Mirror".

Наверное, всем нам знакомо чувство стерильности и свежести, которое появляется сразу после того, как мы вымоем ванную. Однако длится оно недолго. Буквально на следующий день от запаха моющих и дезинфицирующих средств не остается и следа, но появляется запах сырости, грязных вещей и т.д.

Однако не нужно тратить кучу денег на ароматизаторы или убирать каждый день. Существует гораздо более натуральный и бюджетный способ освежить ванную комнату и долгое время поддерживать в ней атмосферу чистоты.

Натуральный дезодорант

Когда доходит до борьбы с запахами, то единственный ингредиент, который действительно вам поможет – пищевая сода.

Пищевая сода – это натуральный абсорбент, способный поглощать и нейтрализовать запахи. Просто насыпьте ее в небольшую емкость и поставьте в ванной комнате. Таким образом, сода будет работать, как самодельный диффузор.

Однако помните, что для максимальной эффективности менять соду нужно раз в неделю.

Лимон

Лимоны не способны поглотить запахи так, как пищевая сода, но они тоже могут прибавить свежести. Эти плоды издавна широко используются хозяйками по всему миру благодаря своему цитрусовому аромату и антисептическим свойствам.

Кроме того, лимоны являются идеальным средством для удаления известкового налета.

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