Как не простудиться под кондиционером: главные правила
Кондиционер является настоящим спасителем в летнюю жару, однако чрезмерное его использование может спровоцировать проблемы со здоровьем. В народе такую простуду часто называют "болезнью кондиционеров" – она связана с резкой разницей температур и слишком загрязненным воздухом в комнатах, где включен прибор.
Важно соблюдать правильное соотношение температур: летом в помещении должно быть максимум на 5-7 °C прохладнее, чем на улице, при норме влажности 40-60%. OBOZREVATEL собрал важнейшие правила, которые помогут не простудиться под кондиционером
Симптомы "болезни кондиционеров"
Среди основных симптомов простуды, вызванной кондиционером, врачи определяют:
- насморк;
- заложенность носа;
- зуд в носу;
- сухость и боль в горле:
- слезоточивость и краснота в глазах;
- кашель;
- повышение температуры тела.
Почему возникает простуда
Основная причина возникновения симптомов заболевания заключается в разнице температур. Слишком сухой воздух в помещении с кондиционером вызывает сухость слизистых, покраснение глаз и заложенность носа.
Если кондиционер включать, предварительно не проветрив помещение, начнется размножение бактерий из-за плохой циркуляции воздуха и низкого уровня кислорода. В самом приборе также накапливается пыль и грязь, которые разлетаются по комнате.
Как не простудиться летом под кондиционером
- Соблюдайте правильный температурный перепад.
- Не устанавливайте температуру ниже 20 °C.
- Не следует долго находиться под струей холодного воздуха.
- Регулярно чистите кондиционер, чтобы в нем не скапливались болезнетворные микробы.
- Используйте увлажнитель воздуха.
- Перед тем, как включить кондиционер, проветривайте помещение.
- Выключайте прибор на ночь или устанавливайте температуру не ниже 25 °C.
- Включать кондиционер на максимальную скорость можно для быстрого охлаждения комнаты, но не более чем на 5-10 минут. Затем переведите устройство в минимальный режим охлаждения.
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