Как не простудиться под кондиционером: главные правила

Кондиционер является настоящим спасителем в летнюю жару, однако чрезмерное его использование может спровоцировать проблемы со здоровьем. В народе такую простуду часто называют "болезнью кондиционеров" – она связана с резкой разницей температур и слишком загрязненным воздухом в комнатах, где включен прибор.

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Важно соблюдать правильное соотношение температур: летом в помещении должно быть максимум на 5-7 °C прохладнее, чем на улице, при норме влажности 40-60%. OBOZREVATEL собрал важнейшие правила, которые помогут не простудиться под кондиционером

Симптомы "болезни кондиционеров"

Среди основных симптомов простуды, вызванной кондиционером, врачи определяют:

насморк;

заложенность носа;

зуд в носу;

сухость и боль в горле:

слезоточивость и краснота в глазах;

кашель;

повышение температуры тела.

Почему возникает простуда

Основная причина возникновения симптомов заболевания заключается в разнице температур. Слишком сухой воздух в помещении с кондиционером вызывает сухость слизистых, покраснение глаз и заложенность носа.

Если кондиционер включать, предварительно не проветрив помещение, начнется размножение бактерий из-за плохой циркуляции воздуха и низкого уровня кислорода. В самом приборе также накапливается пыль и грязь, которые разлетаются по комнате.

Как не простудиться летом под кондиционером

Соблюдайте правильный температурный перепад. Не устанавливайте температуру ниже 20 °C. Не следует долго находиться под струей холодного воздуха. Регулярно чистите кондиционер, чтобы в нем не скапливались болезнетворные микробы. Используйте увлажнитель воздуха. Перед тем, как включить кондиционер, проветривайте помещение. Выключайте прибор на ночь или устанавливайте температуру не ниже 25 °C. Включать кондиционер на максимальную скорость можно для быстрого охлаждения комнаты, но не более чем на 5-10 минут. Затем переведите устройство в минимальный режим охлаждения.

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