Как не падать на скользкой дороге: главные правила

Нынешняя зима оказалась довольно холодной, с заморозками по ночам, из-за чего дороги регулярно покрываются гололедицей. А это увеличивает риск падения и травмирования на улице. Впрочем, уберечься от такой неприятности можно.

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OBOZ.UA поинтересовался лайфхаками, как не упасть на скользкой дороге. Вот что советуют профессионалы.

Правильно выбирайте обувь

Наиболее устойчивой на гололедице является та обувь, которая имеет подошву изготовленную из материала, не твердеющего на морозе. Если он все же застывает, ни один протектор не спасет вас от падения. Кстати, протектор сам по себе тоже важен – нужно выбирать наиболее рифленую, рельефную подошву.

Купите накладки с шипами

Существенно увеличить стойкость на льду помогут специальные шипованные накладки на подошву. Некоторые модели вставляются в выемки на обуви, но подходят не к каждой паре, некоторые можно надеть на ботинки или сапоги с помощью специальных ремешков. Вид это имеет не слишком эстетичный, но гипс выглядит еще хуже, к тому же очень неудобный.

Сделайте такую накладку самостоятельно

Даже если просто наклеить на подошву кусочки наждачной бумаги, сцепление обуви с дорогой значительно возрастет. Но клей важно брать водостойкий, потому что передвигаться придется по мокрым дорогам. По той же причине наклеивание пластыря на обувь не сработает – он очень быстро намокнет и отпадет.

Можно также нанести на подошву в разных городах несколько капель клея "момент", а когда он засохнет, затереть его наждаком до шероховатости. Такая защита быстро сотрется, но до недели будет оберегать вас от падения.

Поставьте защитные забойки

Достаточно эффективными могут быть набойки из полиуретана, которые можно установить в любой обувной мастерской. По желанию их можно даже прошипывать. Некоторые устанавливают также металлические элементы с шипами. Последние достаточно громко стучат при ходьбе, зато дольше не стираются и хорошо защищают от падения.

Правильно ходите по льду

Передвигаться по скользкой дороге тоже нужно правильно. Первое и главное правило – не торопиться. Ступайте осторожно, немного согнув ноги в коленях, и делайте шаг сразу на всю стопу.

Важно не держать руки в карманах. Это поможет уловить баланс, если вы начнете терять равновесие. К тому же размахивание руками во время ходьбы помогает балансировать тело.

Если вы можете похвастаться быстрой реакцией, попробуйте присесть, как только почувствуете, что начали терять равновесие. Конечно, не забывайте сгруппироваться во время падения – не выставляйте вперед руки или колени, так вы существенно уменьшите риск травмы. А еще можно в момент контакта с землей перекатиться на бок – это снизит силу удара о поверхность.

Ни в коем случае не перебегайте дорогу и вообще не переходите улицу в не предусмотренном для этого месте. Вы можете случайно упасть, а водитель не успеет затормозить, ведь на скользкой дороге тормозной путь существенно увеличивается.

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