Как не натереть ноги новой обувью: полезные советы

Начало нового сезона всегда означает переход на новую обувь (иногда буквально новую – только что приобретенную), и целый период адаптации к ней. Он часто сопровождается таким неприятным явлением, как натирание кожи стоп. Мозоли болят, мешают ходить и могут стать входными воротами для инфекции. Вот почему важно бороться с натиранием обуви.

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OBOZREVATEL поинтересовался у экспертов по уходу за ногами и обувью, как избавиться от проблемы натирания. И вот основные проверенные советы, которые они дают.

Выбирайте правильный размер

Если обувь вам постоянно натирает, задумайтесь, точно ли вы правильно выбираете пару по своему размеру? Слишком маленькая или слишком большая – она будет негативно влиять на кожу и вызвать ее травмы.

Прежде всего, чтобы не ошибиться с размером, не покупайте обувь с утра или первой в день шопинга. Дело в том, что за день и во время длительного хождения пешком наши ноги немного отекают и увеличиваются в размере. И приобретенная невовремя идеальная пара может оказаться тесной.

Кроме того, старайтесь не покупать обувь без примерки. Особенно, если вы не уверены в 100%, что пара вам точно подойдет. Но если все же приобретаете обновки онлайн, используйте таблицы с подробными измерениями, чтобы выбрать правильный вариант именно под свою длину и ширину стопы.

Используйте носки

Носки создают между стопой и обувью механический барьер, препятствующий натиранию. А еще толстые носки являются хорошим способом растянуть несколько тесную пару. Наденьте ее поверх них и некоторое время походите так по дому – материал должен немного разойтись и сделать туфли или ботинки более удобными.

Защищайте кожу пластырем

Пластыри – прекрасный способ защитить наиболее уязвимые и открытые точки стоп. Они тоже действуют как механический барьер. Более того, способны защитить ноги, если на них уже образовались волдыри и ссадины. В таком случае лучше выбирать пластырь с бактерицидной подушечкой.

Купите специальные стельки

Чтобы уберечь от натирания заднюю часть пятки, попробуйте добавить в обувь стельку. Она приподнимает ногу, уменьшая площадь поверхности между пяткой и задней частью обуви или ботинка. Это в целом сделает обувь более удобной.

Или попробуйте протекторы и силиконовые подушечки

Эти приспособления схожи по принципу действия со стельками, но используются именно в проблемных местах. Они не дают пятке скользить внутри обуви, а подушечки еще и обеспечивают дополнительную поддержку, особенно для новых пар, еще не успевших стать мягкими. Есть также подушечки, которые крепятся на язычок обуви. Они предотвращают натирание передней части стопы.

Намажьте кожу вазелином

Эта субстанция уменьшает трение между материалом пары и кожей. Соответственно, помогает предотвратить механическое ее повреждение.

Воспользуйтесь детской присыпкой

Если у вас потеют ноги, то влажность стопы может усиливать трение между кожей и материалом. Это означает, что лишнюю влагу лучше убирать. С этой задачей хорошо справляются носки. Но что делать, если ваша пара не предполагает такое сочетание? Тогда перед тем, как обуться, обработайте стопу детской присыпкой. Она при этом поможет сохранить чистоту и свежесть ног и избежать появления неприятного запаха.

Растяните тесную пару

Существует целый спектр устройств, позволяющих растянуть обувь. Особенно если речь идет о натуральной коже. Такие растяжители можно приобрести в обувных магазинах или онлайн. Также можно аккуратно разогреть материал феном, а затем надеть теплую пару и походить в ней некоторое время. Это тоже поможет расширить ее. Как вариант можно наполнить водой специальные пакеты, вложить эти пакеты в ботинки и положить их в морозилку. Замерзнув, вода расширится и тоже растянет ботинки. А еще растянуть натуральную кожу или текстиль поможет спирт. Его нужно наносить на пятки обуви, а затем сжимать эту часть, пока она не смягчится.

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