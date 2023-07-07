Как навсегда вывести тараканов: советы для хозяек

Хотя тараканы сейчас перестали быть столь повсеместной проблемой, но все же до сих пор их можно время от времени увидеть у себя в доме. Поэтому знать, как с ними бороться, все же нужно.

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Издание House Beautiful обратилось к профессионалам, чтобы они дали свои советы по этому поводу. И составило пошаговую инструкцию, как вывести этих вредителей.

Запечатайте темные узкие места

Тараканы любят селиться в небольших темных уголках, таких как плинтусы. Найти их гнезда можно в глубине кухонных шкафов, на чердаках или в подвалах, а также за холодильником. Если вы заметили вредителей у себя дома, осмотрите все подобные места и отремонтируйте трещины или дыры, в которых они могут прятаться.

Проверьте картонные коробки и электронику

Если вы складываете в кладовке или еще где-то коробки от посылок или крупных покупок, таких как техника. осмотрите их тоже. Тараканы любят гофрированный картон, как комфортную среду для существования, и могут обустраивать там свои гнезда.

А еще они хорошо чувствуют себя внутри бытовых приборов, поскольку там темно и тепло. Телевизоры, компьютеры и т.д. могут приютить этих вредителей. Отдельно это касается приборов, лежащих на хранении.

Приобретите наружное освещение для защиты от насекомых

Если вы живете в частном доме, вам есть смысл заменить лампы наружного освещения на лампы для защиты от насекомых. Они меньше привлекают этих существ за счет несколько отличной длины излучаемой волны. Насекомые не видят ее и не так обращают внимание на такой дом.

Немедленно уничтожайте все яйца, которые увидите

Внутри оотеки, то есть капсулы, содержащей яйца таракана, может быть по несколько десятков нимф – детских особей этого вредителя. А созревают они очень быстро, иногда даже за считанные часы. Поэтому размножаются тараканы так стремительно. Поэтому важно уничтожать оотеки немедленно после того, как вы их обнаружили.

Ставьте ловушки для насекомых там, где тараканы не смогут устоять перед ними

Ловушки, содержащие яд для тараканов, могут быть весьма эффективными, если их правильно разместить. Расставляйте ловушки в тех местах, где любят селиться эти насекомые. Но, если они не помогут, придется все же вызвать профессиональную помощь.

Вызовите дезинсектора

Лучший способ решения проблемы с тараканами, это обратиться к профессионалам. Они лучше знают, где искать истоки проблемы и используют действительно действенные средства. Но это не значит, что вам не нужно прилагать собственные усилия по борьбе с вредителями. Вместе бороться с проблемой в любом случае эффективнее.

Принимайте превентивные меры

Чтобы тараканы не просто исчезли, а даже не появлялись в вашем доме, нужно принять определенные превентивные меры. В первую очередь ограничить условия, которые могут привлечь этих вредителей.

Сохраняйте продукты, готовые блюда и даже пищевые отходы в закрытых контейнерах. Речь идет в том числе о кормах для домашних животных.

Крошки и мелкий мусор после приготовления пищи убирайте сразу.

Старайтесь поддерживать порядок в доме, чтобы у тараканов не появлялось удобных и безопасных закоулков, где можно поселиться.

Подстригайте деревья и кусты у дома так, чтобы они обеспечивали лучший доступ воздуха и солнечного света, что тараканы не очень любят.

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