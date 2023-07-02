Как избавиться от муравьев в доме: спасет продукт, который есть на каждой кухне

Муравьи могут стать незваными гостями в вашем доме. Чаще они поселяются на кухне в поисках сладкого. Хотя они и не вредны, но создают немалый дискомфорт.

Видео дня

Хозяйки пытаются избегать химических средств для выведения насекомых в закрытых помещениях. Поэтому OBOZREVATEL собрал эффективные природные средства, которые помогут в борьбе с ними.

Уксус

Это средство не только удаляет пятна и стойкую грязь, но и эффективно борется с комарами. Он влияет на их поведение, потому что вредители ненавидят сильный запах раствора.

Общение муравьев происходит с помощью феромонов. Они следуют за запахом, который оставили другие муравьи, чтобы найти еду. Уксус блокирует запах, не давая вредителям попасть в нужное место. Раствор не убивает муравьев, а только отпугивает их.

Когда вы нашли место, где осели насекомые, приготовьте раствор, чтобы их избавиться. Смешайте уксус и воду в соотношении один к одному, добавьте несколько капель эфирного масла и хорошо взболтайте. Полученной смесью опрыскивайте участок, где находятся насекомые и все двери, окна, плинтусы, дорожки, по которым они двигаются. Не смывайте его, а затем протрите все участки салфеткой.

Повторяйте эту процедуру несколько раз в неделю, чтобы точно избавиться от незваных гостей. Муравьи не появятся в вашем доме, пока чувствуется запах уксуса. Но если их слишком много и смесь не помогает, лучше обратитесь за помощью профессионала.

Чтобы насекомые не попали в ваш дом, нанесите герметики, чтобы закрыть трещины, отверстия и щели в стенах и окнах. Проверьте подвалы, вентиляционные отверстия на наличие муравьев. Также поддерживайте чистоту в доме, не оставляйте грязную посуду, вовремя выбрасывайте мусор, чтобы насекомые не обнаружили остатки пищи.

Не забывайте регулярно подстригать деревья и кусты, потому что они служат гнездами для вредителей.

Кроме уксуса, муравьи ненавидят запах лаванды, корицы, перечной мяты и гвоздики.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как легко избавиться от мух в жилище с помощью приятных ароматов.



Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.