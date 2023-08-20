Как навсегда избавиться от постельных клопов: простой способ

Клопы – это крошечные насекомые, которые поселяются в мебели и питаются кровью. Если такой вредитель заведется в доме, вывести его бывает очень сложно. Ведь размножаются эти создания очень быстро (самка может откладывать около 500 яиц за жизнь) и жить без еды месяцами. Укусы клопов могут быть болезненными и вызывать большой дискомфорт.

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OBOZREVATEL собрал несколько советов, как избавиться от постельных клопов самостоятельно. Да, эти методы потребуют определенного времени и терпения, порой придется попробовать несколько из них поочередно, но результат того стоит.

Подготовка

В первую очередь тщательно осмотрите предметы мебели и углы, где появились клопы, чтобы определить все инфицированные участки. Используйте фонарик и увеличительное стекло. Заглядывайте в самые маленькие щели и швы, под обои и в электрические розетки.

Воспользуйтесь пылесосом

Перед тем, как применять дезинсекционные средства, обязательно тщательно пропылососьте зараженные предметы мебели, стены, поверхности и уголки. А в идеале пройдитесь устройством по всему дому. Если у вас пылесос для сухой уборки, аккуратно запечатайте собранное и выбросьте на улицу. Если устройство имеет аквафильтр, то вредители должны погибнуть еще в процессе уборки.

Выстирайте текстиль в горячей воде

Клопы не переносят экстремальных температур, поэтому соберите весь потенциально зараженный текстиль и постирайте при температуре не менее 60 градусов. Если у вас есть сушильная машина, после стирки поместите все вещи в ее барабан минут на 30 при самой высокой температуре. Летом может сработать прокаливание тканей на солнце в течение нескольких часов. Мягкую мебель, кстати, тоже можно вынести на солнцепек. Желательно выбирать для такой обработки максимально жаркий день.

Воспользуйтесь самодельным спреем

Блогер Сейт Гриффит, ведущий аккаунт с советами в TikTok, также порекомендовал воспользоваться смесью отбеливателя для текстиля и медицинского спирта крепостью от 70% и выше. По его словам, средства нужно смешать в примерно равных пропорциях и обработать ими места, где находятся гнезда клопов. Правда, перед тем надо опробовать смесь на безопасность для обивки в незаметном месте. Блогер посоветовал повторять такую обработку два раза в неделю в течение месяца, чтобы избавиться от проблемы.

Однако в комментариях многие подписчики отметили, что такая смесь может быть не очень эффективной. Девушка, представившаяся специалистом по борьбе с вредителями, выразила сомнение, что отбеливатель со спиртом вообще сработает. А некоторые отмечали, что для обработки достаточно будет просто спирта.

Уберите беспорядок

Чтобы избежать возвращения клопов, наведите порядок в доме – закройте все щели, соберите пыль даже в самых отдаленных углах, разложите вещи по своим местам. Регулярно, не реже раза в неделю, повторяйте тщательную уборку пылесосом. Тщательно мойте пол, уделяя внимание щелям. При необходимости вызовите дезинсекторов, которые уничтожат клопов с помощью специальных химических средств.

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