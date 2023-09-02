Как навсегда избавиться от одуванчиков на клумбе: химия не понадобится

Одуванчик – это яркий желтый цветок, из которого девушки плетут венки. Но он может значительно усложнить жизнь хозяйкам, прорастая на клумбе или газоне.

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Цветок забирает из почвы питательные вещества и не дает нормально развиваться другим растениям. OBOZREVATEL нашел эффективный метод, который поможет справиться с этим.

Семена одуванчика попадают в грунт с помощью ветра и быстро в нем приживаются. Растение имеет длинные стержневые корни, которые могут разрастаться по всей клумбе.

Даже когда верхняя часть одуванчика отмирает, корень продолжает жить и весной снова прорастает цветок.

Самый эффективный способ, чтобы избавиться от надоедливого растения без использования химических средств – это вырвать его вручную. Это можно делать с помощью садовой вилки или небольшой лопаты. Надо немного подкопать вокруг корня, а затем вырвать одуванчик. Главное удалить всю корневую систему, потому что цветок может вырасти снова.

Одуванчик – очень живучее растение и даже малейшего кусочка корня в земле достаточно, чтобы появились новые листочки, а разрезание корня на части приведет к его размножению, а не к гибели. Поэтому следует осторожно и тщательно удалить все растение.

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