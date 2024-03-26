Почему в квартире плохой запах: 8 мест, которые портят эстетику

Дом – место, где мы должны чувствовать себя комфортно и уютно, поэтому неприятный запах в квартире может стать настоящей проблемой. Он не только портит атмосферу, но может негативно влиять на ваше самочувствие.

Иногда неприятные запахи остаются даже если вы тщательно убрали квартиру. Поэтому Real Simple рассказал о 8 неочевидных местах, которые чаще всего становятся источником вони.

Если вы не можете понять, откуда идет неприятный запах, который мешает вашему дому пахнуть свежестью и чистотой, то стоит проверить несколько мест.

1. Мусорник

Этот пункт может показаться очевидным, потому что всем и так понятно, что мусор пахнет неприятно. Однако иногда источником запаха стают не сами отходы, а ведро для них.

Со временем пластик может впитывать в себя неприятные запахи, поэтому его следует регулярно мыть. Если обычная вода и мыло не справляются со смрадом, то сбрызните мусорное ведро разбавленным отбеливателем и оставьте на несколько часов.

2. Животные

Домашние животные часто могут являться источником неприятных запахов. Поэтому следует чаще купать своего питомца и очищать водой с мылом места, где он спит и ест, хотя бы раз в неделю.

3. Корзина с грязной одеждой

Не стоит ставить корзину с грязной одеждой в ванную, потому что во влажной среде бактерии размножаются невероятно быстро. Вместо этого лучше храните его в своей спальне или в закрытом шкафу.

4. Постельное белье

Простыни, пододеяльники и наволочки очень быстро накапливают в себе не только пыль, но и кожный жир, грязь и пот. Поэтому, если вы не меняете их регулярно, они могут стать источником неприятного запаха.

Стирать постельное белье нужно еженедельно, если вы принимаете душ утром, и каждые две недели, если вы принимаете душ перед сном.

5. Стиральная машина

В бытовой технике, постоянно контактирующей с водой, может образовываться плесень, которая является идеальной средой для размножения зловонных бактерий. Во избежание этого всегда оставляйте дверцу стиральной машины открытой после использования.

Если вы уже столкнулись с тем, что стиральная машина воняет, то следует ее очистить с помощью уксуса и соды.

6. Посудомоечная машина

В посудомоечной машине неприятный запах может появиться не только из-за влаги, но и из-за остатков пищи. Поэтому нужно регулярно очищать фильтр, в котором накапливается грязь и периодически запускать цикл мойки без посуды, используя специальное чистящее средство для посудомоечных машин.

7. Шкаф для мусорного ведра

Убедитесь, что в уголках шкафа, где стоит мусорное ведро, чисто, потому что туда иногда может попадать зловонная грязь от органических отходов.

8. Новая мебель

Вы можете подумать, что вам нравится запах нового дивана, так же как вам нравится запах новой машины. Однако этот он, вероятно, вызван летучими органическими соединениями, которые вредны для вашего здоровья.

Чтобы избежать раздражения глаз, носа и горла, головных болей и даже более серьезных заболеваний, можно использовать воздухоочиститель с угольным фильтром.

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