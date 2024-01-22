Дом будет чистым и опрятным: профессиональные правила организации, которые облегчат вам жизнь

Посмотрите на картинку в каталоге какого-нибудь мебельного масс-маркет бренда. Вроде та же самая недорогая и функциональная мебель, как у вас дома, а порядок и уют просто не сравнить. Некоторые говорят, что это потому, что обжитый интерьер не может выглядеть так стерильно. Что ж, с этим можно согласиться, но лишь отчасти. На самом деле поддерживать дом в состоянии "как на картинке из журнала" или приближенном к тому не так уж сложно.

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Для этого существуют правила организации и заполнения места. Они очень просты и помогают избежать беспорядка и загроможденности. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

1. Одна вещь в дом – одна вещь из дома

Первое правило поддержки порядка в доме звучит так: если вы приносите домой одну вещь, от одной вещи нужно избавиться. Простой пример – это баночки с косметикой. Когда у вас заканчивается шампунь или гель для душа, вы приносите в дом полный флакон, а опустевший утилизируете. Впрочем, это правило следует применять не только для одинаковых вещей. Можно менять одежду на декор, книги на посуду, мелкую технику на обувь и т.д. Приобрели что-то домой – найдите ненужную вещь и отдайте/пожертвуйте/подарите ее тому, кому она послужит. Или выбросьте, если она действительно больше не функциональна. Если же вам нужно настоящее расхламление, можете изменить правило на "вещь в дом – две из дома", и даже три, четыре и так далее – в зависимости от количества скопившегося у вас хлама.

2. У всего должно быть место

Вещь, за которой не закреплено четкое место в доме, скорее всего будет кочевать туда-сюда и валяться где попало. Если же у вас будет для всего место, вам больше не придется каждый раз задаваться вопросом, куда это положить. А такая структурированность, ко всему, существенно упрощает уборку. А делать проще именно то, что не нуждается в усилиях. Поэтому наведение порядка станет для вас гораздо менее обременительным.

3. Если на это нужно меньше 5 минут, сделает это сейчас

Чаще всего источником накопления беспорядка является прокрастинация. Мы обещаем себе выполнить какую-нибудь задачу позже, и в результате так ничего и не делаем. И в конце концов видим что-то вроде выставки чашек у рабочего места или целую стопку книг на прикроватном столике. Тем временем отнести чашку в мойку занимает от силы 2-3 минуты, и то если квартира действительно большая. А на то, чтобы поставить книгу на полку, уходит и того меньше времени. Это же касается развешивания одежды, сортировки почты, раскладывания покупок, вытирания крошек со стола, сбора воды с пола в ванной, протирания зеркала от пыли и т.д. Так что, если вы видите какое-то дело, которое нужно сделать и которое не займет больше 5 минут, просто сделайте его сразу. Вы не заметите вложенных усилий, а убирать позднее будет гораздо легче.

4. Держите горизонтальные поверхности чистыми

Ничто не производит впечатление беспорядка сильнее, чем загроможденные столы, тумбочки и пол. Причем приведение их в надлежащий вид нередко сводится к банальному раскладыванию вещей по местам. Поэтому, если вы видите вещь, лежащую без дела на плоской горизонтальной поверхности, просто верните ее туда, где ей место.

5. Всегда возвращайте вещи туда, где вы их взяли.

Это правило является логическим продолжением правил 2 и 4. Если в вашем доме для всего есть определенное место и вы приучили себя не заставлять поверхности, вам будет просто выполнять его. Воспользовавшись определенным предметом, не оставляйте его лежать где попало, а сразу отнесите туда, где его взяли. На это уйдут считанные секунды, зато эффект будет впечатляющим.

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