Как наточить ножницы: гениальный лайфхак

Тупые ножницы могут быть проблемой, когда вам нужно быстро воспользоваться этим инструментом, а он давно лежал в ящике и вы не следили за его состоянием. Если времени нести ножницы в мастерскую нет, можно воспользоваться лайфхаком, который поможет сделать их снова острыми.

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Как узнал OBOZREVATEL, продолжительного эффекта он не даст, но поможет наточить инструмент именно в момент, когда вам будет нужно. Чтобы сделать это, вам понадобится только алюминиевая пищевая фольга.

Оторвите от рулона лист фольги и сложите ее втрое – такая толщина будет оптимальной. Теперь нужно порезать ножницами сложенную фольгу. Чем толще лезвия ножниц, тем больше придется совершить движений. Так для маленьких манюкирных ножниц будет достаточно 10-12 надрезов, канцелярские для бумаги станут достаточно острыми после 10-15, а вот кухонным понадобится около 30.

Вместо фольги для этого можно взять также металлизированные обертки для продуктов, например, фантики от конфет. Сгодится также старая металлическая губка. Главное, чтобы она была достаточно чистой.

Этот лайфхак даст только временный эффект. Ножницы после такого затачивания достаточно быстро снова затупятся. Поэтому позже их стоит все же занести в мастерскую, где специалист не только вернет лезвиям остроту, но и подтянет болты и сбалансирует инструмент при необходимости.

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