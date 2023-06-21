Как надолго сохранить петрушку свежей: что советуют хозяйки

Специи и ароматические травы – отличные ингредиенты, подчеркивающие вкус блюд. Но справиться с этой задачей они могут только будучи достаточно свежими.

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К счастью, зелень можно хранить свежей с помощью нехитрых лайфхаков. OBOZREVATEL рассказывает, что делать с петрушкой, чтобы наслаждаться ею до двух месяцев.

Как выбрать петрушку

Для хранения лучше брать только те стебли, которые имеют ярко-зеленый цвет и приятно пахнут. Избегайте подсушенной, коричневой или сморщенной петрушки, потерявшей свою свежесть еще до попадания на хранение.

Храните петрушку в герметичном контейнере

Таким образом, зелень можно сохранить двумя способами. Каждый из них начинается с того, что петрушку тщательно моют, просушивают и мелко нарезают.

Затем ее можно насыпать в стеклянную банку с герметичной крышкой и поставить в прохладное сухое место, а можно положить в холодильник. В банку петрушку можно нарезать вместе со стеблями, в холодильник лучше поместить только измельченные листья. На хранение в холоде зелень насыпают в тарелку и помещают подальше от других продуктов, которые могут на нее попасть. Также петрушку нужно будет ежедневно перемешивать, чтобы она подсыхала равномерно.

Способ с банкой с водой

Зеленью можно декорировать кухню, как букетом. Для этого возьмите приобретенный пучок и обрежьте его стебли примерно на 12 мм – так растение будет поглощать больше воды. Далее удалите некондиционные листья, чтобы они не вызывали быстрого загнивания, и убедитесь, что остальные листья сухие.

Затем поместите веточки петрушки в банку или стеклянный контейнер, заполненный водой на три четверти. Такой букет можно хранить и в холодильнике. Для этого неплотно оберните банку полиэтиленовым пакетом и закрепите его резинкой.

Меняйте воду в банке через день, чтобы травы оставались свежими. Перед использованием петрушку промойте холодной водой и промокните бумажным полотенцем или салатницей.

Способ с бумажным полотенцем

Для этого лайфхака возьмите пучок зелени и оберните его во влажное бумажное полотенце. Затем петрушку сложите в герметичный пакет, который можно хранить в холодильнике. Полотенце нужно будет по мере высыхания снова увлажнять. Внутри такой упаковки зелень остается достаточно долго свежей.

Хранение в морозилке

Чтобы заморозить петрушку, тщательно вымойте и высушите ее. А потом измельчите, сложите в сухой контейнер или пакет и отправьте в морозилку. Лучше перед этим поделить зелень на порции, так ее удобнее будет использовать.

Хранение в масле

Так вы получите не только ароматную зелень, но и поделенное на порции масло, которое можно сразу использовать для приготовления блюд. Чтобы приготовить петрушку в растительном масле, зелень промойте, высушите и измельчите. А затем наполните ею форму для изготовления льда. Заполнив каждую ячейку, долейте в нее немного рафинированного масла – главное, чтобы у него не было запаха. Отправляйте форму в морозилку. Полученные кубики можно использовать для ароматизации супов и тушеных блюд.

Также можно хранить петрушку с растительным маслом, сложив ее в пакет для замораживания. Для этого внутрь пакета засыпают мелко нарезанную петрушку, добавляют в нее 2 столовые ложки масла и закрывают, тщательно удалив из пакета весь воздух.

Кстати, в форме для льда измельченную петрушку можно заливать не только растительным маслом, но и водой. Приготовив такие кубики, их можно сложить в пакет для замораживания и использовать по мере надобности.

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