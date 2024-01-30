Как надолго избавиться от пыли в доме: ароматный лайфхак

Что можно сделать, чтобы пыли в доме стало хотя бы немного меньше? Это вопрос, которым задается любой хозяин или хозяйка. Эти мелкие частицы, которые без конца оседают на поверхностях, разрушают чувство чистоты, даже когда все остальное идеально. Впрочем, эксперты по уборке знают некоторые секреты, как замедлить накопление пыли.

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Помогут в этом, например, самодельные средства для уборки. Для их изготовления понадобятся кожура грейпфрута в сочетании с уксусом и глицерин. OBOZ.UA рассказывает подробнее о рецептах средств.

Уксусный спрей

Благодаря дезинфицирующим свойствам уксуса это средство поможет не только очистить поверхности от пыли, но и избавиться от пылевых клещей. Чтобы приготовить его, возьмите кожуру от одного грейпфрута, почистите ее от оболочек и прожилок, положите в банку и залейте стаканом уксуса. Поставьте банку в темное и прохладное место не три дня настаиваться. Когда уксус вытянет из кожицы аромат, процедите жидкость в пульверизатор и разбавьте ее водой в соотношении 1:1. Средство готово, его можно разбрызгивать прямо на мебель или наносить на микрофибровую салфетку для уборки. После его применения в доме будет пахнуть свежестью.

Жидкость с глицерином

Аптечный глицерин позволяет не просто снять пыль и хорошо отполировать поверхности мебели. Он также обладает антистатическими свойствами, что помогает замедлить накопление пыли. Чтобы воспользоваться его свойствами, наберите в миску немного чистой кипяченой воды и добавьте несколько капель глицерина. В этой смеси намочите микрофибровую салфетку, как следует отожмите ее и протрите мебель. На поверхностях образуется микроскопическая защитная плёнка, которая не даст пыли накапливаться так быстро.

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