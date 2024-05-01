Как надолго избавиться от плесени в ванной: простой способ

Плесень в ванной – не только эстетическая проблема. Грибковые споры, размножаясь очень быстро, могут вызвать различные проблемы со здоровьем: от аллергических реакций до болезней дыхательных путей.

Плесень процветает во влажных помещениях с плохой циркуляцией воздуха. Эксперты рассказали, как быстро и надолго избавиться от плесени в ванной.

Уборка дома может быть изнурительной, не говоря уже о том, что она достаточно затратна, если использовать много разных средств. Пригодятся доступные и эффективные ингредиенты.

Плесень часто появляется на стенах душевой кабины, у раковин, на подоконниках и в других местах с высоким содержанием влаги.

Однако эксперт по уборке Джойс Френч поделилась разумным способом избавиться от грибковых спор в кратчайшие сроки.

Пригодится обычная водка. Смешайте водку с водой в пропорции 1:1 в бутылке с пульверизатором и распылите раствор непосредственно на пораженный участок. Оставьте жидкость на 1-15 минут, затем протрите чистой тканью.

Это средство не только очищает, но и уничтожает грибковые споры, что предотвращает повторное появление плесени. Обязательно используйте только простую водку, поскольку ароматизированная жидкость может привлечь жуков и муравьев из-за содержания сахара.

Пригодится также белый уксус. Он отменно очистит герметик в ванной либо другие места от темной плесени.

Смешайте воду и уксус в пропорции 3:1 и добавьте немного моющего средства. Тщательно протрите пораженные участки влажной губкой и высушите кухонной бумагой или салфеткой.

Водка и уксус оставляют достаточно специфический резкий запах. Если вы хотите попробовать более щадящий вариант, попробуйте масло чайного дерева. Это действенный и нетоксичный способ, который удалит даже глубокую плесень.

Смешайте два стакана теплой воды и 2 столовые ложки масла чайного дерева в пульверизаторе и распылите на пораженные плесенью участки. Это средство смывать не нужно. Просто подождите, пока активные компоненты подействуют и протрите поверхность влажной губкой.

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