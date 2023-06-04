Как легко избавиться от мух в жилище: запахи, которые отпугивают насекомых

Надоевшие мухи могут испортить настроение даже от самой лучшей летней погоды. К счастью, эффективно избавиться от них можно с помощью ароматов, приятных для человека.

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Об этом изданию Express рассказал эксперт по борьбе с вредителями Джордан Фостер. По его словам, чаще всего в человеческих домах можно встретить комнатных мух и плодовых мушек. Комнатные мухи достаточно большие – 6-8 мм длиной, а плодовые мушки редко бывают больше 4 мм. Впрочем, и те, и те с радостью слетаются на запах бытового мусора, прежде всего пищевых отходов.

Обоняние этих насекомых помогает им уловить этот запах на большом расстоянии. Достаточно небольшого количества органики, чтобы они тут же появились в доме. А размножению мух способствует влажность. То есть любая стоячая вода в доме приведет к тому, что эти насекомые отложат там яйца. Тогда отвадить их будет гораздо сложнее.

Впрочем, некоторые ароматы помогут справиться с этой задачей. "Сильный запах эфирных масел, таких как мята, эвкалипт, лаванда и цитрусовые, отпугивает мух", – объяснил эксперт. По его словам, масла можно использовать в диффузорах, спреях или просто оставлять смоченные ими ватные тампоны в местах, где мухи досаждают особенно сильно.

Еще один эффективный вариант – это уксус. Достаточно смешать белый уксус с водой в равных пропорциях и перелить его в бутылку с пульверизатором, и спрей от мух готов. Им можно брызгать излюбленные поверхности насекомых, а также использовать как средство для уборки.

Ароматические травы и специи, такие как базилик, мята, розмарин или гвоздика, тоже отпугивают мух. Их хорошо использовать в кухне. Поставьте на стол букет из трав. Вы одновременно сможете использовать их для готовки еды и они не дадут приблизиться вредителям к столу.

Помогут в борьбе с ними и цветы. Аромат лаванды или бархатцев мухам очень не нравятся. Поэтому горшок с таким цветком на подоконнике будет как нельзя кстати в теплый сезон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как прогнать мух дома и на улице с помощью воды и монет.

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