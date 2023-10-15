Как надо сажать озимый чеснок, чтобы урожай всех поразил: благоприятные дни в 2023 году
Озимый чеснок неприхотлив в выращивании, но все равно нужно создать благоприятные условия для его роста в прохладный период, чтобы собрать обильный урожай. Хозяева начинают сажать чеснок в октябре или начале ноября, все зависит от погодных условий.
Главное успеть высадить культуру примерно за 25 дней до начала устойчивых морозов. OBOZ.UA собрал действенные советы, которые помогут справиться с этим.
Место
Один из важных факторов, влияющих на урожай – это правильно подобранное место. Чеснок нужно сажать на просторном и солнечном участке. Избегайте деревьев, теней и мест, где повышена влажность. Идеальный выбор – это приподнятые грядки, где культура будет на небольшом возвышении.
Почва
Не стоит сажать озимый чеснок на месте, где росли лук или чеснок, потому что эти культуры имеют одинаковые болезни и поэтому в почве может появиться возбудитель грибковых заболеваний. Лучшие предшественники – это огурцы, кабачки или капуста, потому что для таких плодов обычно вносятся много органических удобрений.
Удобрения
Землю не стоит удобрять свежим перегноем, потому что он слишком концентрированный и негативно повлияет на рост растения. Используйте перегной или компост. Также по возможности избегайте почвы с высокой кислотностью, выбирайте нейтральный участок.
Дезинфекция
Перед посадкой нужно продезинфицировать чеснок. Очистите зубчики от шелухи и замочите в растворе медного купороса в течение 10 минут. Также можно использовать раствор хлоргексидина или перекись водорода, но чеснок должен быть в жидкости в течение одного или пяти дней.
Заверните зубчики в сухую ткань, чтобы впитать лишнюю волгу. Выбирайте сухую погоду для огородных работ. Расстояние между грядками должно быть не менее 20 см, а между чесноком – 8-10 см.
Благоприятные дни для посадки чеснока в октябре 2023 года по лунному календарю – 16,17,18,19, 20, 2, 29, 30;
Ноябрь – 3, 4, 12, 13, 14, 20, 23.
Неблагоприятные дни:
- октябрь – 13,14,15 и 28;
- ноябрь – 1,2, 4, 5, 6, 7, 9,10.
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