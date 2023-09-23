Как подкармливают огурцы осенью: урожай будет больше, а растение – более выносливым

Правильная и качественная подкормка не только способствует щедрому урожаю, но и повышает иммунитет. Огурцы становятся менее уязвимыми к вредителям и болезням.

Чтобы сделать растения более выносливыми, следует использовать органические и минеральные удобрения. Чем подкормить огурцы осенью и как правильно вносить удобрения – читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие удобрения выбрать

Осенью можно использовать органику. Например, компост, перегной или даже навоз насытят почву полезными органическими веществами и будут способствовать улучшению его кислотности и структуры.

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Азотные, фосфорные, калийные и другие минеральные удобрения необходимы для качественного роста и развития растений.

Корневая или листовая подкормка

Опытные огородники отмечают необходимость комплексной подкормки – как листовой, так и корневой.

Корневые удобрения можно вносить путем полива или использования гранулированных подкормок, которые рассыпают вокруг корневой системы. При этом полезные вещества поступают непосредственно в почву.

При листовой подкормке происходит опрыскивание растений удобрениями – так плоды быстрее получают и упитывают питательные вещества.

Осенняя подкормка

Прежде всего, при подкормке огурцов следует учитывать погодные условия. В пасмурную сентябрьскую погоду более эффективными будут листовые растворы.

А во время теплого и сухого бабьего лета можно внести удобрения в почву, ведь корневая система быстро впитывает полезные вещества.

Чем подкормить во время плодоношения

Особенно важно подкармливать огурцы в период активного плодоношения. Удобрение из калийной селитры может ускорить формирование плодов. При чрезмерном росте огурцы могут утратить полезные и вкусовые свойства. Однако калийная селитра – это удобрение, которое не будет стимулировать рост, будут влиять непосредственно на качество плодов. Перейдем к пропорциям: огородники рекомендуют на 15 л воды брать 25 г удобрения.

Не менее эффективным для защиты от вредителей и заболеваний будет раствор йода. В одном литре воды разводим 30-40 капель йода – не больше, иначе растение может получить ожоги. Опрыскивать йодным раствором следует каждые 3 недели до начала сбора урожая.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как продолжить урожай огурцов в сентябре.

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