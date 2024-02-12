Как правильно и безопасно почистить экран телевизора: полезный лайфхак

Со временем на любой поверхности скапливается пыль и грязь. Некоторые из них можно протереть обычной тряпкой, некоторые нуждаются в специальных моющих средствах, однако экран телевизора – это деликатная поверхность, требующая особо бережного ухода.

Неправильная чистка может привести к царапинам или другим повреждениям покрытия. О том, как мыть экран телевизора правильно и безопасно, рассказывают OBOZ.UA.

На экранах периодически скапливается пыль, грязь, отпечатки пальцев, которые могут исказить качество изображения и ухудшить впечатление от просмотра. Поэтому рекомендуется чистить их каждый день, потому что чем дольше загрязнения остаются на поверхности, тем труднее их удалить.

Выключите телевизор и отсоедините его от сети питания

Из-за того, что жидкость и электрическая техника – это не совместимые вещи, лучше выключить телевизор, прежде чем приступать к очистке. К тому же на выключенном черном экране пыль и грязь видны гораздо лучше.

Удалите пыль мягкой сухой тряпкой

Вы можете использовать микрофибру или специальную салфетку для чистки оптики. Не используйте жесткие щетки или бумажные полотенца, ведь они могут поцарапать экран.

Для удаления пятен используйте воду или раствор с уксусом.

Намочите тряпку водой, хорошо выжмите и протрите экран. Если вода не может справиться со всей грязью, смешайте дистиллированную воду и уксус 1:1 и используйте раствор в качестве моющего средства.

Высушите экран сухой тряпкой

После процедуры протрите экран еще раз сухой микрофибровой салфеткой, чтобы убрать остатки влаги.

Также не забывайте при очистке соблюдать следующие правила:

Тряпка должна быть не мокрой, а влажной;

Давить на экран телевизора не нужно;

Не используйте моющие средства.

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