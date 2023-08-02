Как на украинском сказать 'бегущая строка': правильный перевод

Украинский язык имеет фонетические, грамматические и лексические особенности, общие с русским языком. Однако перевод некоторых слов и словосочетаний может вызвать проблемы.

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Например, не все люди знают, как на украинском будет "бегущая строка". Известный языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно перевести это словосочетание.

По его словам, активные причастия имеют свои особенности при переводе на другой язык. Поэтому на украинском "бегущая строка" будет не "бігучий рядок" или "біжучий рядок", а "рухомий рядок".

Если речь идет об устройстве, показывающем текст ведущим, то можно сказать "суфлер" или "телесуфлер".

Важно помнить, что дословный перевод не всегда правильный. Например, не "ідуча дівчина", а "дівчина, що йде", не "починаючий журналістт", а "журналіст-початківець".

Также Авраменко объяснил, как на украинском будет "пеняй на себя". Всё зависит от ситуации.

Когда вы не посмотрели на срок годности продукта и принесли домой из магазина испорченную еду. В таком случае на украинском можно сказать: "Бачили очі, що купували – їжте, хоч повилазьте" или просто "бачили очі, що купували".

Если необходимо указать на неоднозначность ситуации, в русском языке употребляется фраза "кому счастье, а кому и несчастье". Украинский фразеологизм для таких случаев звучит так: "Кому весілля, а курці – смерть".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснения языковедов, как правильно сказать на украинском языке: відмінити или скасувати.

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