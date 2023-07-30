Как будет на украинском 'пеняй на себя': как интересно заменить

Фразеологизм – один из самых интересных разделов языка для изучения. Это краткие афористические фразы, которыми можно описывать и комментировать разные ситуации. И для каждого языка они свои, уникальные. Поэтому, переходя на украинский, очень полезно обогащать свой язык именно фразеологизмами. Ведь методом прямого перевода здесь не справишься – нужно перенимать весь колорит, изучая целые устоявшиеся фразы.

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Так в своем экспресс-уроке для одного из украинских телеканалов языковед Александр Авраменко рассказал, чем можно заменить фразеологизмы, описывающие не слишком удачные ситуации. Например, поспешные покупки или бесполезные споры.

Так для тех, кто пробует перейти на украинский порой трудно бывает подобрать подходящий к фразе "пеняй на себя". К примеру, для ситуации, когда вы не посмотрели на срок годности продукта и принесли домой из магазина испорченную еду. В таком случае на украинскои можно сказать: "Бачили очі, що купували – їжте, хоч повилазьте". Также бытует более короткий вариант – "бачили очі, що купували".

В случае, если необходимо указать на неоднозначность ситуации, в русском языке употребляется фраза "кому счастье, а кому и несчастье". Украинский фразеологизм для таких случаев звучит так: "Кому весілля, а курці – смерть".

А как быть, если вы хотите высказать мнение, что конфликт раздут из ничего или ситуация преувеличена? Русский язык предлагает фразеологизм "выеденного яйца не стоит". Если же вы хотите перейти на красивый и богатый украинский без таких вот заимствований от соседей-колонизаторов, Авраменко предлагает использовать фразу "не вартий дірки з бублика".

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