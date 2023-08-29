Как на украинском будет 'замочная скважина': правильный перевод

Переход на украинский язык означает, что человеку нужно изучить определенное количество слов, описывающих его повседневную жизнь. А где мы бываем так часто, как не дома? Поэтому сегодня поговорим о правильном переводе определенных слов, связанных с жилищем.

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Рассказать о том, какие слова нужно употреблять, чтобы избежать суржика, решил известный педагог и языковед Александр Авраменко. Для своего экспресс-урока он выбрал ситуацию, когда мы только попадаем домой.

Итак, первое словосочетание этого урока описывает общее пространство перед квартирами внутри дома. Или место у лестницы в доме частном – там этот термин используется также. Люди, долго говорившие по-русски могут интуитивно назвать такое место "лесничной площадкой". Но это очевидно суржикизм, причем весьма грубый. На украинском языке правильно употреблять слова "сходовий майданчик". При этом в слове "сходовИй" ударение должно падать на звук и.

С этой площадки мы стремимся попасть домой, берем ключ и вставляем его в специальное отверстие в замке. Неопытный говорящий по привычке может назвать это отверстие "замочною скважиною". Но это тоже суржик. Чтобы исправить эту ошибку, запомните словосочетание "замкова щілина". В первом слове здесь ударение падает на звук о – "замкОва", а вот в слове "щілина" словари позволяют двойной ударение. Чаще встречается вариант "щілИна", но не будет ошибкой сказать "щІлина".

Третье слово из экспресс-урока – это глагол, описывающий то, что мы делаем с дверью, воспользовавшись замочной щелью. В русском языке для этого действия используется слово "открывать", поэтому многим интуитивно хочется использовать украинское "відкривати". Такое слово в нашем языке тоже есть, но оно имеет несколько иное значение. Им описывают начало какого-либо события или старт функционирования заведения: "відкривати виставку", "відкривати ресторан". А вот для обозначения действия, когда мы с помощью определенного усилия получаем доступ к новому пространству, лучше использовать глагол "відчиняти". Антонимом к нему будет "зачиняти". "Відчинити" и "зачинити" можно дверь, окно, дом, ворота и т.д.

Кстати, действие с замком, которое в русском языке также описывается словом "открывать", имеет в украинском еще одно свое отдельное слово. И это слово "відмикати". В определенном смысле оно является синонимом к "відчиняти", но его употребление обогащает язык, что всегда хорошо.

Итак, подведем итоги. Зайдя в свой дом, мы попадаем на сходовий майданчик, дальше достаем ключ, вставляем его в замкову щілину, відмикаємо замок и відчиняємо дверь. Как видим, богатство украинского языка действительно впечатляет.

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