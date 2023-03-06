Как мыть деревянные ложки и лопатки, чтобы не было трещин и бактерий: лучшие способы

Деревянная кухонная утварь – хороший выбор для любой кухни. Она экологична, безопасна для использования, стильно смотрится и подходит для всех типов посуды. Слабым местом таких лопаток, ложек и досок является их чистка. Пористое дерево впитывает загрязнение и на нем легко размножаются бактерии.

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OBOZREVATEL рассказывает о нескольких способах почистить деревянную утварь. А также продезинфицировать ее так, чтобы она не только прослужила дольше, но и не потеряла свой вид.

Чем можно мыть деревянные ложки

Чтобы подобная утварь не впитывала загрязнения и запахи, ее нужно мыть сразу после использования. Для этого подойдёт обычное деликатное средство для посуды. При этом деревянные принадлежности нужно сразу вытирать насухо, чтобы вода не повредила материал и на нем не появились трещины.

Также можно дополнительно обработать дерево растительным маслом для большей устойчивости. Сначала обработайте ложки и лопатки лимонным соком и солью – это продезинфицируюет материал. Затем смажьте всю поверхность маслом и вотрите его круговыми движениями, пока оно полностью не впитается. После обработки дайте дереву просохнуть. В идеале оставьте его на ночь, а утром снимите остатки жира бумажной салфеткой. Проводите такую обработку время от времени, чтобы защитить деревянную утварь.

Как чистить деревянные ложки не стоит

Популярным считается рецепт замачивания деревянных лопаток в горячем растворе соды. Мол, после того, как грязь всплывет, их останется только промыть под проточной водой и вытереть. Но на самом деле этот способ вреден для дерева.

Горячая вода разрушает чувствительный материал – в нем появляются дополнительные микротрещины, из-за чего он начнет накапливать грязь еще быстрее. Также дерево теряет свою форму из-за этого.

Впрочем, холодное замачивание тоже не подойдет для деревянной утвари. Длительный контакт с водой плохо влияет на этот природный материал.

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