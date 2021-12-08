В своей предыдущей статье, посвящённой факторам способствующим разрушению брака, я вскользь коснулся темы вмешательства в семейные дела со стороны родителей мужа и жены. Вообще надо заметить, что жить под чью-то диктовку взрослым людям, уже само по себе является сильным ударом по их самооценке. И если молодая семья временно живёт, в силу скажем финансовых причин, под одной крышей с родителями мужа, или жены, то в случае постоянного морального давления, этот фактор может стать для них отличным стимулом побыстрее заработать деньги, хотя бы на арендованное жильё.

Только вот, после их переезда на отдельную жилплощадь, ситуация с родительским вмешательством, иногда, не меняется в лучшую сторону от слова "совсем". И если один из супругов остаётся под постоянным влиянием своей родни, то это безусловно будет раздражать его вторую половину.

Так что же, чаще всего, не даёт молодой семье обрести полную, в первую очередь, моральную свободу от отчего дома, и настроений в нём?

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Буду, как обычно, анализировать эту ситуацию пошагово, указав на две ключевые проблемы:

1) Гиперопека.

Поскольку основы взрослого поведения закладываются в нас с детства, то конечно больше остальных, в этой ситуации, не повезло тем, кого "взрастила" гиперопека. Это такой диктаторский стиль воспитания, который подразумевает постоянный жёсткий контроль со стороны родителей, за всем, что делают их дети. Особенно печально наблюдать за гиперопекой в семьях, где растёт единственный ребёнок. Ведь, в таком случае, вся родительская любовь и забота, обрушиваются на него одного. Непоколебимое мнение папы с мамой, что их ребёнок, без них – просто беспомощный глупыш (хотя ему, возможно, лет пятнадцать), даёт им основания бесцеремонно лезть во все его дела, с крылатой фразой: "Мы сами прекрасно знаем, как тебе будет лучше!"

Ещё одним печальным примером деструктивной заботы о ребёнке, является так называемая "Яжемать". Тем более, если у неё самой нет мужа, но при этом растёт сын. В результате её тотального воспитания, у ребёнка, может оказаться полностью заблокирована, на психологическом уровне, способность к успешной личностной самореализации. В добавок к этому, у многих людей, находившихся всё детство под таким жёстким контролем, на уровне подсознания часто формируется настоящий страх родительского гнева, и возможного наказания.

Этот страх может сидеть в подсознании десятилетиями. И хотя, к примеру, такому мужчине уже за 30, у него своя семья, и он опытный программист… Но, каждый раз, как только в телефонной трубке звучит материнский окрик: "Да почему у тебя никогда нет времени на общение со мной?!" В его голове моментально всплывает гнев матери, которая в детстве без конца кричала: "Не седи всё время за компьютером!! Ты так все глаза себе обломаешь!!!" Таким образом мамино мнение вмиг оказывается для него важнее своей работы вообще, и дороже мнения собственной супруги, в частности. Что же делать в такой ситуации? Крайне важно для себя это страх осознать, и после этого, дать маме свой откровенный и твёрдый ответ: "Моя благополучная жизнь, и жизнь моей семьи, целиком зависит от моей работы. А потому, я сам принимаю решение сколько времени мне посвятить своим профессиональным обязанностям, а сколько остальным делам". И здесь надо обязательно подчеркнуть чёткое разделение своего личного мнения, и мнения своей мамы: "Да, мама, я понимаю, что у тебя есть по этому поводу своё особое мнение. Но, у меня есть моя семья, моё пространство, и моё собственное мнение. Которое, в моём доме, всегда будет приоритетнее всех остальных". Проговаривать все эти вещи нужно терпеливо, в качестве внушения, и каждый раз, как только между вами вновь будут возникать такие разговоры.

2) Неудачная сепарация.

Главным негативным последствием "гиперопеки" обычно является неудачная сепарация.

Вообще, в семейной психологии, сепарацией принято называть постепенное отделение детей от своих родителей, с последующим их уходом в самостоятельную взрослую жизнь. Но, как вы уже догадались, в некоторых семьях, такое плавное отделение может оказаться не только незавершённым, но и в некоторых случаях, невозможным в принципе. Ведь родители, которые привыкли жёстко контролировать всё, что делает их ребёнок в любом возрасте, в итоге наотрез отказываются перерезать ту, "семейную пуповину" которая держит их вместе. И чтобы оставить сына, или дочь, под своим, как минимум, эмоциональным контролем, такие папы и мамы могут прибегать к самым изощрённым манипуляциям, насаждая своим отпрыскам, например, ложное чувство вины и неблагодарности: "Да мы на тебя всю жизнь горбатились! Вырастили тебя! Выкормили! А ты нам, своим уходом, вот так спасибо говоришь! Да это настоящее предательство с твоей стороны!"

Конечно, психика не каждого молодого человека может это спокойно вынести. Но даже если ему таки удаётся упорхнуть из их общего гнезда, такие родители продолжат терзать его дистанционно. Постоянно донимая бесконечными советами, критикой, упрёками, а также открыто неприязненным отношением к выбранной спутнице жизни. И чтобы сбить её с семейной орбиты, в ход могут идти наветы, материнские слёзы, непринятие рождённых внуков, угрозы оставить без наследства и т.д.

В таких случаях крайне важно жёстко выстраивать новые прочные границы в общении с родителями. Говорить об этом надо открыто. А поскольку такие родители ещё и любят упрекать своих детей в том, что они их не слышат, то каждый подобный диалог полезно начинать со слов:

"Я вас услышал. Но я с вами категорически не согласен! Мой дом и семья – главная опора для меня. И если вы не прекратите свои нападки, я просто перестану общаться с вами".

А, как вы понимаете, для родителей, очень "пекущихся" о своих детях, угроза полного прекращения общения – это очень весомый аргумент в вашу пользу.

Если же родители, например, постоянно достают просьбами сделать для них что-то очень важное, упрекая вас в безразличии, в тот момент, когда вы сами заняты своими важными делами, то здесь также необходимо провести свою чёткую границу личных обязательств: "Уважаемые мама и папа, поскольку вы не обязаны каждый раз выполнять мои просьбы, я тоже не обязан выполнять их по первому вашему требованию". И не менее важно, после этих слов – свою работу таки доделать, а не бежать, после этих слов, выполнять очередные родительские требования. А для этого необходимо вырабатывать личную самодисциплину,

и умение оставаться сконцентрированным на приоритетных для вас занятиях. В добавок, введите в свой обиход ещё одну, очень полезную фраза: "Я имею право!" Она должна стать неотъемлемой частью вашего лексикона. Не зависимо от того, отстаиваете вы своё право на самостоятельную жизнь от родителей, или другие свои права в любой сфере нашей жизни.

И окружающие постепенно начнут уважать вас уже только за то, что у вас это право есть. Да к тому же, отстаивание своих прав напрямую связана с выработкой личной ассертивности.Ведь ассертивность – это разумная способность принимать самые ключевые и ответственные решения в своей жизни, без оглядки на мнение значимых для вас людей. Ведь даже если вы способный молодой мужчина, или очень красивая девушка, без развитой с детства ассертивности вам в жизни будет очень нелегко. И, возможно, в условиях уже сложившегося брачного союза, учится ей вам придётся теперь – либо на чужих ошибках, что помогает крайне слабо; либо на своих, что бывает очень больно; либо под руководством опытного психолога.

И тут, как говориться: Welcome!

Подводя краткий итог своего анализа, я хочу обратится к тем молодым семьям, которые продолжают страдать от чрезмерной родительской заботы. Дело в том, что некоторые родители, как всегда, из самых лучших побуждений, так и не осознав сколько радости и счастья они уже причинили своим детям, ещё и берутся вымещать свою любовь на внуках. А потому, чем раньше и смелее вы начнёте выстраивать границы со своими родственниками, тем прочнее эти границы в итоге окажутся. И, чем прочнее будут эти границы, тем меньше останется шансов на то, что в вашем доме вдруг начнётся война…

Всем спасибо за внимание.