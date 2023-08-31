Как лучше засушить цветы: простые способы, сохраняющие цвет

Набрать свежий букет в летнем поле – это самый простой способ украсить свой дом (и поднять себе настроение), но цветы со временем увядают. Даже самые идеальные. Однако существует способ сохранить эту красоту. Для этого нужно научиться сушить цветы так, чтобы они сохраняли форму и цвет.

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Издание Prevention собрало несколько способов, как это сделать. Справиться можно в домашних условиях и без использования специального оборудования. В результате вы сможете сохранить памятный для себя букет на несколько недель, месяцев или даже лет.

Ключом к сохранению цвета является полное высушивание цветка. Но правильный метод зависит от вида и возраста каждого растения, а также желаемого эффекта. Некоторые методы почти не требуют усилий, в то время как другие более сложны, но при этом могут дать лучшие результаты.

Подвесьте букет

Это самый традиционный и один из самых эффективных методов. Все, что нужно сделать, это оставить цветки или листья подвешенными на воздухе. Растения для такого хранения следует срезать перед тем, как они достигнут максимума цветения, а затем связать в пучки резинками или шпагатом и повесить вверх ногами в теплом, темном и сухом месте. Благодаря этому особенно хорошо сохраняются синие и желтые оттенки. А вот красные и розовые цветки при таком засушивании побледнеют.

Высушите в вазе

Некоторые цветы можно высушивать прямо в вазе. Этот метод подходит, например, для гортензии, лаванды, гипсофилы и вереска – полусухих от природы растений. Поставьте букет в контейнер с небольшим количеством воды и дайте ей испариться естественным образом. Как и в случае с перевернутым методом, цветы следует засушивать в теплом, сухом и темном месте.

Воспользуйтесь микроволновой печью

При нагревании микроволнами из тканей цветка эффективно удаляется влага, поэтому его можно сохранить именно таким образом. Срежьте растения непосредственно перед тем, как они полностью распустятся. Далее насыпьте любой влагопоглотитель (например, очищенный песок или силикагелевый наполнитель для кошачьего лотка) в посуду, подходящую для микроволновки, и положите в него цветок. Поставьте сосуд в печь, не накрывая его крышкой, а рядом разместите чашку воды – это поможет избежать чрезмерного высушивания. Включите печь.

Маленьким цветкам, таким как фиалки, нарциссы и орхидеи, может потребоваться всего одна-две минуты. Пионы, хризантемы или георгины придется сушить так от трех до четырех минут. Не обязательно стремиться высушить растения за один подход. Можно подсушивать цветы несколько раз с интервалом в одну минуту, пока они не высохнут полностью.

Воспользуйтесь осушителями

Влагопоглощающие материалы, такие как диоксид кремния, бура и песок, могут сохранить практически любой цветок. Особенно эффективным этот метод будет с быстро увядающими цветами, например розами, фиалками или гвоздиками. Лучше всего для этого метода подойдут силикагель и песок (особенно оолитовый песок). Эффективной также будет смесь буры с песком или кукурузной мукой. Удобство этого метода в том, что осушительные вещества можно использовать повторно.

Возьмите цветок, который хотите сохранить, отрежьте от него практически весь стебель, а затем поместите его лепестками вверх в контейнер со слоем влагопоглотителя толщиной 1-2 сантиметра. Далее понемногу досыпьте еще поглощающую субстанцию, встряхивая контейнер в процессе так, чтобы вещество попало между лепестками. Если вы работаете с особо нежными цветками, всыпайте средство у края и стучите по контейнеру, пока оно не покроет весь цветок. Тогда он сохранит свою естественную форму, а не будет выглядеть так, словно его раздавили.

Процесс высушивания таким способом займет несколько недель. Проверять состояние цветов нужно раз в несколько дней, чтобы убедиться, что они не пересохли.

Поместите цветок под пресс

Если вы не стремитесь сохранить натуральную форму цветка, вы можете засушить его, прижав весом. Проще всего это сделать, поместив цветок или листок между страницами книги. Также растение можно завернуть в газету, бумажные полотенца или другую поглощающую бумагу и придавить каким-нибудь тяжелым предметом. Через несколько недель или даже месяцев оно высохнет естественным образом и сохранит при этом свой естественный цвет.

Попробуйте вощеную бумагу.

Техника засушивания цветов с помощью вощеной бумаги аналогична описанному выше методу прессования, но включает в себя дополнительный этап, который существенно ускоряет процесс. Уложите цветок между двумя листами вощеной бумаги и накройте его тканью. Затем возьмите утюг и установите его на низкий или средний нагрев и прижмите им завернутый цветок на несколько минут. Уже вскоре засушенное растение будет готово.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как засушивать лаванду, чтобы она сохранила не только цвет, но и аромат.

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