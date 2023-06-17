Как легко почистить ковер: способ, дающий профессиональный результат

Ковры и коврики создают дома особую атмосферу уюта. Они делают интерьер завершенным, на них приятно ступать босыми ногами, они сохраняют тепло зимой. Однако в их ворсе задерживается грязь, и поэтому важно знать, как правильно почистить ковер, чтобы полностью избавиться от пыли и крошек.

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Большинство чистящих средств со временем обесцвечивают ковры, чем сокращают срок их службы. К тому же они могут повреждать ворс. Но OBOZREVATEL выяснил – существует четырехэтапная процедура очистки, которая обеспечит результат на уровне профессионального ухода и не повредит ковру.

Подготовка к чистке

По возможности ковер лучше чистить не в жилых помещениях, а там, где его можно как следует промыть и просушить. К примеру, на террасе или в замощенном дворе.

Перед работами под вещь нужно что-нибудь подстелить, чтобы она не запачкалась с изнанки и не повредилась. Идеально подойдут для этого старые полотенца или постельные принадлежности.

Также прочтите этикетку, чтобы точно знать, как правильно чистить именно ваш ковер. И обязательно проверьте все средства, которые вы планируете использовать для чистки, на незаметном участке.

Первый этап: уборка пыли и твердых загрязнений

Если вымыть ковер, который тщательно не пропылесосили, то сухие загрязнения превратятся в жидкую грязь, растечутся по нему и могут оставить пятна. Поэтому тщательно пройдитесь по ворсистой поверхности предмета пылесосом, а лучше после этого выбейте его.

Вполне возможно, что этого этапа будет достаточно для ухода за домашним ковром, ведь он набирает не так много грязи. Впрочем, его еще можно будет освежить с помощью соды, которая нейтрализует неприятные запахи. Просто насыпьте ее сверху на ковер и оставьте на ночь, а с утра соберите пылесосом.

Второй этап: удаление пятен

Если на вашем ковре есть видимое пятно, определите, какого типа этот загрязнитель. Это могут быть пятна пищи и напитков, остатки косметики, краски или фломастера, следы от домашних животных и т.д.

Лучше убирать пятна, когда они свежие. С помощью ложки соскребите все загрязнение, какое только удастся – хоть сухое, хоть мокрое. Далее промокните пятно чистой тканью или бумажным полотенцем. Повторяйте, пока вся возможная жидкость не впитается. Не трите при этом волокна, чтобы не втереть в них грязь. А затем обработайте пятно подходящим к типу загрязнителя чистящим средством – раствором жидкости для посуды, шампунем для ковров, специальным пятновыводителем, уксусом и т.д. Не пользуйтесь жидким косметическим мылом или стиральным порошком – они сами оставляют следы на коврах. И избегайте чрезмерного пенообразования – пену сложно удалить из ворса полностью. Очищайте пятно от краев к центру. Не трите его, а лучше обработайте несколько раз до полного исчезновения.

Третий этап: мойка

Если разрешают условия, промойте ковер чистой водой. Поливайте его, пока стекающая вода не станет чистой. Затем промокните вещь сухой тканью, чтобы впитать всю избыточную жидкость и переходите к последнему этапу.

Четвертый этап: сушка

Оставьте ковер сохнуть на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Главное, чтобы пока он высыхает, по нему никто не ходил. Это примнет ворсинки и вещь не будет мягкой и пушистой.

Если есть возможность, сушите ковер на веревке или подвешенным на стене. И не кладите его на место, пока он полностью не высохнет. Даже из-за небольшого количества влаги в ковре может возникнуть плесень.

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