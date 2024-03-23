Как легко открыть банку с консервацией: лайфхак, который вызовет у вас восторг

Всем знакомо чувство разочарования, когда не удается открыть банку с консервацией. Иногда даже кажется, что крышка намертво прикипела и никакие физические усилия не дадут результатов.

Однако существует простой лайфхак, который поможет вам легко и без лишних усилий открыть любую банку. О том, как он работает и что для него понадобится, рассказали House Digest.

Существует множество лайфхаков о том, как открыть банку на закрутке. Некоторые рекомендуют подержать ее под горячей водой или воспользоваться ножом. Однако не все знают, что существует один гораздо более простой и безопасный способ.

Как бы странно это ни звучало, но для того, чтобы покорить любую консервацию, понадобится обычная мука. Этот лайфхак действительно очень прост, но в то же время невероятно эффективен. Попробуйте его, и вы будете приятно удивлены.

Лайфхак с мукой

Этот метод предполагает использование небольшого количества муки для того, чтобы нарушить герметичность между крышкой и банкой.

Для этого все, что следует сделать, это вытереть крышку банки от жира и липких пятен, если они есть. Затем перевернуть консервацию и посыпать небольшое количество муки вокруг крышки, где она прилегает к стеклянной банке.Таким образом, крошечные частицы муки попадут в щели, нарушая герметичность и пропуская воздух.

Мука действует как сухая смазка, уменьшая трение между крышкой и краем банки. В результате эффект вакуума немного ослабляется, поэтому вы сможете легко открутить крышку.

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