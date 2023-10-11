Как легко отчистить уплотнитель в стиральной машине от плесени: химия не понадобится

Ваша стиральная машина работает регулярно, чтобы поддерживать в чистоте вашу одежду, но она и сама нуждается в уходе. В частности, резиновый уплотнитель дверцы, в котором собираются мелкие частицы волокон и загрязнений и задерживается вода, что может привести к развитию плесени.

Эксперты по бытовой технике советуют проводить обслуживание домашней стиральной машины каждые 1-3 месяца. А OBOZREVATEL узнал, каким средством можно не только отчистить прибор, но и хорошо продезинфицировать.

Конечно, на рынке есть немало средств для чистки стиральных машин. Также можно использовать для ухода за уплотнителем хлорный отбеливатель. Но стоит воспользоваться более экологичным и дешевым средством – белым уксусом. Он также уничтожает бактерии и споры плесени и растворяет известковый налет, который собирается на деталях. А вдобавок устраняет неприятный запах, который может появляться из барабана.

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В отличие от хлорного средства уксус также менее токсичен. А еще он менее агрессивен к материалам, из которых изготовляют уплотнители, поэтому он отчистит детали более бережно.

Чтобы очистить механизм стиральной машины изнутри, заполните отсек для моющих средств уксусом и запустите цикл стирки с горячей водой без одежды в барабане. Для большей эффективности можно поставить машину на паузу, когда она наполнится водой.

Уксусом можно протирать наружные детали прибора во время еженедельной уборки. Тряпкой, смоченной небольшим количеством средства, протрите стеклянную дверку – это придаст ей блеск. Так же можно протирать и барабан. Даже если на нем останется небольшое количество средства, это никак не повредит вещам во время стирки, а даже сделает их немного мягче.

Также небольшое количество уксуса можно налить под уплотнитель и оставить на 30 минут. После этого жидкость удаляют с помощью губки и ею же как следует протирают обработанное место. Напоследок резинку останется только промыть водой.

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