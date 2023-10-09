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Эффект фантастический: самодельный раствор почистит душ до блеска

Юлия Песчанская
Жизнь
1 минута
429
Эффект фантастический: самодельный раствор почистит душ до блеска

В ванной комнате всегда повышена влажность, поэтому это идеальное место для размножения бактерий, микробов и плесени. Хозяйки уделяют много времени, чтобы все тщательно очистить, но душевая кабина нуждается в особом уходе.

На ней часто появляется стойкий налет, грязь и разводы из-за постоянного контакта с водой. Но блоггерша под ником @mama_mila_ опубликовала видео в социальной сети TikTok, где поделилась интересным методом, который поможет быстро с этим справиться.

Эффект фантастический: самодельный раствор почистит душ до блеска
Видео дня

По словам женщины, самодельное средство вернет блеск и чистоту душевой кабине. Главный ингредиент, который вам понадобится – это белый уксус. Содержащаяся в растворе кислота, эффективно растворяет известковый налет и удаляет остатки мыла.

Смешайте стакан уксуса с таким же количеством воды и добавьте полстакана средства для мытья посуды, все тщательно размешайте.

Эффект фантастический: самодельный раствор почистит душ до блеска

Распылите раствор с помощью пульверизатора и протрите чистой тряпкой из микрофибры. Это средство поможет быстро избавиться от грязи. Затем все еще раз протрите сухой тряпкой.

Эффект фантастический: самодельный раствор почистит душ до блеска

Также можно использовать специальное средство для отталкивания воды. Нанесите его на стекло и протрите салфеткой.

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