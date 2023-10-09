Эффект фантастический: самодельный раствор почистит душ до блеска

В ванной комнате всегда повышена влажность, поэтому это идеальное место для размножения бактерий, микробов и плесени. Хозяйки уделяют много времени, чтобы все тщательно очистить, но душевая кабина нуждается в особом уходе.

На ней часто появляется стойкий налет, грязь и разводы из-за постоянного контакта с водой. Но блоггерша под ником @mama_mila_ опубликовала видео в социальной сети TikTok, где поделилась интересным методом, который поможет быстро с этим справиться.

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По словам женщины, самодельное средство вернет блеск и чистоту душевой кабине. Главный ингредиент, который вам понадобится – это белый уксус. Содержащаяся в растворе кислота, эффективно растворяет известковый налет и удаляет остатки мыла.

Смешайте стакан уксуса с таким же количеством воды и добавьте полстакана средства для мытья посуды, все тщательно размешайте.

Распылите раствор с помощью пульверизатора и протрите чистой тряпкой из микрофибры. Это средство поможет быстро избавиться от грязи. Затем все еще раз протрите сухой тряпкой.

Также можно использовать специальное средство для отталкивания воды. Нанесите его на стекло и протрите салфеткой.

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