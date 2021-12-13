Как легко очистить микроволновку и избавиться от неприятных запахов: лайфхак

Очистить даже видавшую виды микроволновую печку можно легко и для этого не нужно волшебство. Достаточно оглядеться вокруг и найти простые, но эффективные вещи, которые есть под рукой у большинства хозяек.

Как написал Іrishexaminer, микроволновка со временем становится грязной практически у всех. Особенно много застывшего жира скапливается под ее крышкой, и его не так просто заметить сразу.

"К счастью, существует множество способов избавиться от даже самой глубоко засевшей грязи и сделать так, чтобы ваш кухонный прибор снова засиял", – сказано в статье.

В первую очередь, эксперты советуют избавиться от отбеливателя. Его едкий запах может надолго въесться в поверхность, более того, его химический состав может навредить покрытию микроволновки.

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Чтобы очистить микроволновку от жира потребуется немного цитрусовых.

"Есть простой способ сохранить свежую и чистую микроволновую печь. Просто добавьте ломтики лимона, лайма или апельсина в миску с водой, вылейте туда же немного цитрусового сока. Также добавьте в миску немного обычного белого или яблочного уксуса. Поместите миску со всем этим в микроволновую печь и "готовьте" ее на высокой мощности в течение нескольких минут, пока вода не закипит, а окно дверцы не запотеет. Дальше дайте миске остыть в течение пяти минут. Убедитесь, что дверца не откроется за это время. По прошествии пяти минут откройте ее, заберите миску и вытрите поверхность микроволновки внутри. Она –чистая и сухая", – поделились специалисты.

Чтобы избавиться от неприятного запаха внутри микроволновки пригодиться сода.

"Если каждый раз, когда вы открываете дверцу микроволновой печи, чувствуете запах, не волнуйтесь. Мы все бывает там оставляем продукты, отсюда и зловоние. Но с этим легко справиться с помощью классической пищевой соды. Так, поместите миску с пищевой содой в микроволновую печь и закройте дверцу. Оставьте на час или больше (в идеале на ночь), чтобы та впитала запах", - рассказали бывалые.

Чтобы избавиться от более сложных пятен также необходима сода.

"При появлении налипших пищевых пятен посыпьте дно микроволновой печи небольшим количеством пищевой соды, сосредоточив внимание на проблемной зоне. Увлажните тряпку и протрите пищевой содой все пятна внутри микроволновой печи. Вытрите оставшуюся пищевую соду влажной тканью и при необходимости повторите.

Уделите внимание двери микроволновки

"Часто дверь микроволновой печи может превратиться в одно сплошное грязное пятно. Если это произошло с вашей микроволновкой, смочите влажную губку в пищевой соде и протрите ею всю дверь, включая ее края, внутренние и внешние поверхности, а также уплотнения. Протрите еще раз. Для более сильного загрязнения, особенно на стекле дверцы, смешайте равные части воды и уксуса и используйте этот раствор для чистки дверцы. Затем промойте все водой и вытрите насухо. Уксус – отличный выбор для этой работы, поскольку он обладает как антимикробными, так и антибактериальными свойствами.

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