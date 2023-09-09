Как легко избавиться от запаха животных в доме: действенные лайфхаки

Когда хозяева заводят домашних питомцев, то не всегда задумываются о неприятном запахе, который может появиться в доме. Это касается не только самих животных, но и их игрушек, мисок и лотков для туалета.

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Резкие ароматы создают неуютную атмосферу в доме и могут оказывать негативное влияние на самочувствие человека. Однако OBOZREVATEL нашел действенные лайфхаки, которые помогут справиться с этим.

Гигиена животных

Владельцы домашних любимцев должны регулярно выгуливать своих четырехлапых, обязательно купать их, расчесывать шерсть и время от времени водить к профессионалам в груминг салоны, там хорошо позаботятся о животных.

Мебель

Старайтесь держать подальше животных от мягкой мебели и кроватей. Потому что ткань может пропитаться неприятным запахом, от которого тогда трудно избавиться самостоятельно. Если же любимец любит часто лежать на диване, то необходимо регулярно профессионально чистить такую мебель, чтобы избавиться от нежелательных ароматов и шерсти.

Ковер

Если животное опорожнилось на ковер, то следует быстро действовать, чтобы вещество не просочилось в ткань. Для этого протрите необходимое место бумажными полотенцами, чтобы впитать всю влагу. Затем посыпьте ковер пищевой содой и оставьте так на ночь. Сода впитает неприятный запах.

Также можно смешать чашку уксуса с водой и протереть раствором грязный участок.

Лотки для туалета

Лоток для кошек необходимо чистить сразу после того, как любимец сделал свое дело. Кроме того, тщательно очищайте лоток с помощью специальных средств или раствора из уксуса или соды раз в месяц.

Менять туалет для кошек необходимо раз в год, так как пушистик может его поцарапать коготками, и в щелях будут размножаться бактерии, от которых трудно избавиться.

Клетки

Если у вас есть хомяки, морские свинки или другие маленькие животные, живущие в клетках, то не забывайте чистить их домики раз в неделю, чтобы обеспечить чистоту и избежать неприятного запаха.

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