Как легко избавиться от фитофторы: мгновенный лайфхак

Фитофтора – это распространенное и опасное заболевание садовых культур, которое чаще всего появляется на помидорах. Грибковые микроорганизмы выносливы и устойчивы к погодным условиям и могут заражать не только плоды, но и почву и инвентарь.

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Хозяева пытаются уберечь свой огород и сад, поэтому ищут разные способы, чтобы избавиться от болезни. OBOZREVATEL нашел действенные средства, которые помогут справиться с этим.

Заражение фитофторой можно определить по таким признакам, как гниение вегетативной части растения и плодов, появление коричневых пятен на стеблях и листьях и белый налет на обратной стороне листьев.

Как только вы увидели это, нужно немедленно действовать. Если большая часть саженца заражена и повреждена, следует вырвать и сжечь его, чтобы микробы не распространились на другие растения.

Саженец можно вылечить, сделав действенный раствор из препарата "Фитоспорин" или аналогов. Сделайте раствор согласно инструкции и опрыскивайте им кусты вечером. Процедуру следует проводить в сухую погоду без ветра.

Если такой смеси вы не нашли, то ее можно заменить препаратом "Триходермин". Он также поможет эффективно справиться с болезнью.

Используйте этот раствор для профилактики заболевания и обрабатывайте растение раз в две-три недели. Этого будет достаточно, чтобы избежать микробов.

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