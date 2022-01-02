Расслабься! Все будет легко! Все будет изи! Это прекрасные заголовки глянцевых журналов. Вопрос в том, что будет потом. Я считаю, что есть период разбрасывать камни, а есть период их собирать. Первый — от 18 до 30 лет, это корень жизни, когда ты должен спать по 4 часа в сутки и работать над собой, получая бесценный опыт. Все, что после 30 — процесс пожинания плодов и усовершенствования того, что у тебя уже есть.

Но как не выгореть и всегда оставаться на плаву? У меня есть для вас специальная техника.

Она заключается в том, чтобы делать забеги на короткие дистанции, договариваясь с собой. Например: я неделю делаю этот большой проект, а потом покупаю себе плюшку, которую давно хотела и еду на 3 дня на море. Я так много работал в студенчестве, говоря себе: "Андре, ты посидишь ночью и нарисуешь эскизы для новой коллекции, а утром купишь плитку шоколада". И это реально работало!

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Совет: начинайте с малого, но качественного. Ведь именно люди, которые ставят себе слишком большие дистанции для забегов – чаще всего выгорают и ложатся под капельницы. Представьте, что вы бегун, привычная ваша дистанция — 250 метров. И тут вы себе ставите задачу пробежать 5 километров. Да вы просто умрете! И еще: во время забегов положите телефон в ящик и закройте за семью замками, чтобы не отвлекаться. В 21 веке это один из самых жестоких уничтожителей эффективности!

Сейчас я живу ТОЛЬКО по такому принципу. Да, раньше я постоянно бежал вперед и работал 24/7 без перерывов и отдыхов. Но потом понял, что весь секрет в коротких дистанциях. Так вы соблюдаете баланс и избегаете выгорания!