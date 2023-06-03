Как избежать водянистости малины: чем подкормить кусты во время плодоношения

Малина – полезная и питательная ягода, богатая витаминами С, А, В, РР и бета-ситостерином. Плоды в естественном виде или малиновые чаи улучшают иммунитет, полезны при проблемах желудочно-кишечного тракта, помогают при почечных почках, гипертонии и малокровии.

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Однако часто вместо сладких и насыщенных ягод на грядке вырастают бледные и водянистые. Чем подкормить малину во время плодоношения – читайте в материале OBOZREVATEL.

При недостатке микроэлементов: калия, кальция, натрия, марганца, бора, кусты малины начинают плохо плодоносить. Есть и другие причины водянистых ягод, в частности:

неправильный режим полива;

перегрев или переувлажнение корневой системы – корни рекомендуют мульчировать агротканью, органической или растительной мульчей;

недостаток подкормки – мякоть становится рыхлой и неплотной;

перегрев на солнце.

На этапе плодоношения в почву следует внести питательные смеси.

Идеальными будут минеральные подкормки, в частности, содержащие в составе калий. Подойдут комплексные смеси для ягодных культур.

Для приготовления калийного удобрения растворите 1 столовую ложку сульфата калия в десяти литрах воды и поливайте малину под корень.

Среди органических удобрений специалисты рекомендуют выбрать древесную золу. В емкость из 10 л воды следует добавить 0,5 л золы.

Не менее эффективным будет и травяной настой. Наполните емкость на четверть измельченной сорной травой и залейте водой. Раствор должна настояться минимум неделю. Затем следует развести концентрат с водой в пропорции 1:10.

Картофельную шелуху можно использовать как дополнение к минеральным удобрениям. 1 кг шелухи заливаем 10 литрами кипятка и оставляем настаиваться на 1-2 суток. Затем поливаем кусты картофельным настоем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем подкормить малину в июне.

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