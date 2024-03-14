Как избежать появления плесени на шторке для душа: гениальный лайфхак

Шторка для душа – это необходимый для любой ванны аксессуар, не позволяющий воде утекать на пол. Однако из-за постоянной влажности и тепла на ней часто появляется плесень, которая не только портит внешний вид шторки, но и может быть опасной для здоровья.

Избавиться от плесени иногда бывает чрезвычайно сложно, поэтому Нouse Digest поделились лайфхаком, который поможет предотвратить ее появление. Буквально одно действие значительно снизит риски того, что вам придется покупать новую шторку для душа.

Плесень в ванной комнате – довольно распространенное явление, особенно если она маленькая и плохо проветривается. Грибки могут поражать и стены, и пол и т.д. Однако на таких поверхностях довольно легко избавиться от плесени с помощью тряпки и специального средства, чего нельзя сказать о шторке для душа.

Для того, чтобы предотвратить появление плесени, часто рекомендуют вытирать шторку полотенцем или высушивать ее феном, но это все равно не решает проблему, потому что снизу, на лежащей на полу ткани плесень рано или поздно появится в любом случае. Поэтому здесь выход только один.

Что сделать со шторкой для душа, чтобы на ней не образовывалась плесень

Когда шторка для душа касается пола, она не только собирает на себя разнообразные бактерии, но и дольше сохраняет влагу. Слишком длинная шторка – это одна из самых распространенных причин частого появления плесени.

Поэтому если ваша шторка слишком длинная и широкая, стоит ее обрезать. Все, что вам пригодится, это карандаш, мерная лента, ножницы и швейная машинка. Также можно возпользоваться услугами ателье.

Сделайте так, чтобы шторка свешивалась с края ванны примерно на 20 сантиметров. Этого достаточно, чтобы вода не разбрызгивалась по всей комнате, а занавеска быстро высыхала и не собирала грязь по полу.

Конечно, это не поможет полностью избежать появления плесени. Вам все еще придется проветривать свою ванную. Но с помощью этого лайфхака плесени станет гораздо меньше и она будет появляться гораздо реже.

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