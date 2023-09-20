Как избежать потускнения столового серебра: гениальный метод

Столовые приборы из серебра придают изысканности и торжественности обыденному ужину. Но со временем они могут потускнеть, потерять свой блеск и красивый внешний вид.

OBOZREVATEL нашел простой метод, который поможет избежать этого. Вам не нужно тратить деньги на дорогостоящие химические средства, для этого понадобится доступная вещь, которая есть в каждом доме.

Хозяйки часто используют алюминиевую фольгу для приготовления блюд, но она еще и защитит серебряные изделия от потускнения.

Для начала тщательно вымойте и высушите вилки, ложки и ножи. Застелите фольгой ящик, где хранятся принадлежности, и сверху положите столовое серебро. Для большего эффекта можете накрыть приборы еще одним куском фольги.

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Вы сможете увидеть результат, когда в течение нескольких месяцев такого хранения серебряные изделия будут как новые.

Алюминиевая фольга поможет избежать потускнения, потому что притягивает любые химические соединения, которые способны испортить приборы.

Если серебряные изделия уже потускнели, пищевая сода быстро справится с этим. Для этого смешайте соду и теплую воду в соотношении 2:1 и тщательно перемешайте, чтобы образовалась пастообразная консистенция – она должна быть достаточно густой и не растекаться.

С помощью ткани или зубной щетки вотрите смесь в серебряное изделие. Положите серебро в прохладное и сухое место и подождите 5-10 минут.

Промойте серебряный изделие под прохладной водой и отполируйте чистой сухой тканью.

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