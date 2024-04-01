Как избежать почернения рассады: советы для новичков

Почернение может проявиться на рассаде уже после появления первых всходов. Чаще всего болезнь под названием "черная ножка" поражает культуры, растущие в общих емкостях – контейнерах или ящиках. Наиболее опасным заболевание является для капусты, баклажанов и перца.

Важно предупредить болезнь, а не бороться с ее последствиями. OBOZ.UA рассказывает, как не потерять рассаду и какие меры помогут избежать ее почернения.

Симптомы болезни

Определить, что рассаду поразила "черная ножка" довольно просто: стебель начинает чернеть и на нем формируется характерная перетяжка.

У более сформированной рассады с более толстым стеблем сначала появляются темные продолговатые пятна чуть выше границы почвы.

Инфекция быстро переходит на корневую шейку и корни. А первым признаком напасти является очаговое опущение рассады, зона которого очень быстро расширяется.

Почему возникает болезнь

Почернение обычно вызвано несколькими патогенными грибами, обитающими в почве. Чаще всего это грибы-базидиомицеты Hypochnus solani. Olpidium brassicae может уничтожить рассаду капусты. "Черную ножку" вызывают и возбудители корневых гнили растений рода Pythium.

Чрезмерное увлажнение кислой почвы приводит к почернению рассады. Загущенные посевы рассады, в которых тесно связаны корни растений, страдают первыми.

Также условиями развития черной ножки часто являются резкие колебания температуры субстрата. Так что не стоит поливать рассаду холодной водой. Кроме того, температура субстрата не должна продолжительное время быть ниже температуры воздуха. Именно поэтому специалисты не рекомендуют выращивать рассаду на неутепленных подоконниках и в условиях воздушного обогрева теплиц с недостаточной термоизоляцией грунта.

Как бороться с почернением

Меры должны быть направлены на очистку субстрата от патогенных грибов и создание оптимальных условий для развития рассады.

Избежать почернения поможет использование стерильных субстратов для выращивания рассады, например основанных на кокосовом волокне, что в процессе производства в принципе не имеет контакта с почвенными микроорганизмами.

Для небольших посадок можно провести стерилизацию – прогрев грунта до 120 °С, например в духовке, в течение 20-30 минут. А охлаждение субстрата нужно заселить полезными микроорганизмами, использовав специальные препараты.

Для дезинфекции больших объемов почвы можно взять формальдегид. Дезинфекцию следует проводить при температуре 8-10°С, не менее чем за 25-30 дней до высева семян. Перекопав землю на 20-30 см, следует предварительно рассыпать по поверхности 1,5 кг извести или пролить раствором формалина 1:50 из расчета 9-10 л на 1 кв. м. почвы.

Деревянные части парников и теплиц, а также инвентарь опытные овощеводы рекомендуют обработать раствором формалина 1:25, 0,1% раствором гидроксида калия или другими дезинфицирующими средствами.

Важным условием профилактики почернения является поддержание оптимальной температуры и влажности в помещении, где выращивается рассада. Температура грунта не должна быть ниже 12-15 °С, а влажность – не превышать 75%. Позаботьтесь о наличии дренажа в емкостях для выращивания, субстрата, способного пропускать избыточную воду, а также периодически проветривайте помещение.

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