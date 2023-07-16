Как избавиться от жирных пятен на цветной одежде: подробная инструкция

Жирные пятна на тканях считаются сложными для выведения. И это действительно так, если дать им впитаться в волокна. Если удалить загрязнение как только оно появится, можно получить идеальные результаты. Главное – подобрать правильное средство. Особенно если речь идет о цветной одежде более чувствительной к разным чистящим веществам.

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OBOZREVATEL собрал список приемов, которые помогут справиться с жирными пятнами. И рассказывает о правильном алгоритме действий, который поможет не усугубить проблему, а именно избавиться от нее.

Не медлите

Чем раньше вы обработаете загрязненное жиром место, тем лучше оно очистится, ведь жир обладает способностью со временем проникать вглубь ткани. Постарайтесь убрать пятно, пока оно еще не высохло. Если вы поймали его на этом этапе, начните с того, что сухой бумажной салфеткой промокните все остатки жира.

Нанесите чистящее средство

Выбирайте средство в соответствии с типом ткани. Например, хорошо сработать может жидкость для мытья посуды. Но выбирать нужно ту, которая сама не оставит свой краситель на текстиле. Подойдет также хозяйственное мыло, раствор белого уксуса с водой в равных частях или нашатырный спирт. Можно также воспользоваться жидкостью, порошком или гелем, приобретенными в магазине. Но любое из этих средств нужно сначала протестировать в незаметном месте на взаимодействие с волокнами и красителями.

Вотрите средство

Чтобы выбранное вами средство хорошо растворило жир в ткани, его нужно втереть. Но трение должно быть максимально деликатным. Потому сделать это можно пальцами. Подойдет также щетка с мягкой щетиной или губка. Во время трения лучше не выходить за пределы исходного пятна, чтобы не распространить жир на новые участки.

Прополощите вещь в теплой воде

После обработки место, где было пятно, нужно прополоскать теплой водой. Холодная плохо справится со смыванием жира, а горячая может повредить ткань. После этого вещь можно постирать обычным способом.

Сушите на воздухе

Высушивание одежды после замывания жирного пятна в сушильной машине может запечатать остатки жира глубже в волокнах. После стирки вещь нужно высушить на воздухе естественным способом. Заодно таким образом из ткани удалится запах, например уксуса, если вы чистили пятно именно им.

При необходимости повторите процедуру

Если удалить весь жир не удалось, процедуру чистки нужно будет повторить сначала. Не тереть посильнее, а именно пройти все этапы от самого первого. В удалении пятен лучше работают не усилия, а терпеливый подход. Впрочем, если после обработки следы пятна все равно остались, в таком случае нужно изменить средство.

Воспользуйтесь отбеливателем

Кислородные отбеливатели, которые можно использовать даже на цветных вещах, тоже могут быть достаточно эффективны от жирных пятен. Наносите и смывайте его в соответствии с инструкцией. Но не забудьте предварительно проверить действие на незаметном участке ткани.

Обратитесь в химчистку

Если все ваши усилия все равно не принесли успеха, все еще остается шанс, что с проблемой справится профессиональная чистка. Отнесите вещь в химчистку. Но, сдавая ее, подробно объясните, какую проблему хотите решить и чем обрабатывали одежду или текстиль.

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