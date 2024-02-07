Как избавиться от жирных пятен на одежде: самые действенные методы, которые всегда спасут

От самого сложного вида загрязнений бессильны большинство средств для стирки. Однако агрессивные компоненты в отбеливателях могут повредить деликатные ткани, поэтому следует попробовать экологические народные методы.

Главное – действовать быстро, пока жир не проник глубоко в волокна. Эксперты рассказали о самых действенных методах, которые всегда спасут от неприятностей.

Прежде чем попробовать любой из следующих методов, Карина Тонер, менеджер компании Spekless Cleaning, рекомендует проверить растворы на небольшом, незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что они не повлекут за собой повреждения или изменения цвета.

Лайфхак 1

От жирных пятен поможет пищевая сода. Смешайте ее с теплой водой и нанесите на пятно. Оставьте пасту на 30 минут, затем с помощью мягкой зубной щетки или губки осторожно вотрите смесь в одежду круговыми движениями. Промойте теплой водой и постирайте одежду в машинке при обычном режиме.

Лайфхак 2

Крис Гэмлин, директор компании Workwear Gurus, специализирующейся на промышленной одежде, рекомендует использовать шампунь, разработанный для жирных волос, чтобы устранить пятна. Он советует нанести средство для мытья волос на пятно, втереть и оставить на 15-20 минут перед машинной стиркой.

Лайфхак 3

Кукурузный крахмал можно использовать, чтобы "вытянуть" часть жира из одежды. Следует добавить немного воды в кукурузный крахмал, чтобы образовалась густая паста, а затем осторожно втереть ее в волокна зубной щеткой с мягкой щетиной. Есть и более простой способ – можно просто посыпать влажное пятно кукурузным крахмалом, промокнуть сухой тканью и оставить на пять часов перед стиркой.

Лайфхак 4

Это довольно радикальный метод, который не подойдет для щекотливых тканей. Смешайте моющее средство с перекисью водорода, нанесите смесь на пятно, подождите 10-20 минут и включите цикл машинной стирки.

Лайфхак 5

По словам экспертов, спирт отлично растворяет жир. Нанесите небольшое количество средства на пятно с помощью чистой ткани, а затем дайте ему постоять по крайней мере 30 минут перед стиркой.

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