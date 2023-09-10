Готовимся к зиме: как почистить куртку без стирки

Пока еще на улице стоит ранняя осень и тепло почти по-летнему. Тем не менее, уже пора доставать из шкафа теплые вещи и готовить их к наступлению холодов. Если вы постирали зимнюю куртку по окончании сезона, ей может понадобиться более легкая чистка. Так же, как и пуховику – их часто не желательно стирать в машинке, поэтому приходится использовать другие подходы.

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OBOZREVATEL рассказывает о нескольких способах привести в порядок зимнюю верхнюю одежду. И сделать это своими силами и с применением подручных средств.

Что подготовить для домашней чистки куртки

Чтобы очистить ткань без стирки, понадобятся некоторые инструменты. Главный принцип выбора – все они должны быть мягкими, чтобы не повредить в процессе работы ткань. Итак, нужно подготовить:

емкость под чистящий раствор;

емкость для чистой воды;

чистую губку;

ватные диски;

салфетки из микрофибры;

влажные салфетки;

сухие салфетки – текстильные или бумажные.

И не забудьте проверить выбранное средство на безопасность для ткани и ее красителя где-то в незаметном месте. Лучше всего это делать на изнаночной стороне изделия.

В первую очередь очищать придется места, наиболее контактирующие с телом – манжеты, воротник, карманы. Также осмотрите вещь на предмет наличия пятен – их тоже лучше будет обработать.

Средство с нашатырным спиртом

Нашатырь хорошо устраняет загрязнения из тканей. Чтобы приготовить средство для чистки зимней верхней одежды, возьмите:

100 мл теплой воды;

1 чайную ложку нашатыря;

1 чайную ложку геля для стирки или мытья посуды.

Смешайте все ингредиенты. Отпарьте с помощью утюга места, которые нужно почистить. Лучше всего делать это с небольшого расстояния, чтобы на ткань попало совсем немного влаги, или отпаривайте ее через марлю. Еще лучше будет воспользоваться отпаривателем.

Смочите губку или ватный диск в чистящем растворе и аккуратно потрите им загрязненное место. Двигайтесь от краев пятна к центру, чтобы не распространять загрязнение дальше по ткани. Оставьте смесь действовать на 30 минут, после чего соберите остатки чистящей жидкости салфетками и промойте обработанное место с помощью влажной тряпки из микрофибры.

Хозяйственное мыло

Натрите небольшой кусочек хозяйственного мыла на мелкой терке. Разложите куртку на горизонтальной поверхности и увлажните места, требующие очистки. Можно прибегнуть к отпариванию или не очень обильно побрызгать их из пульверизатора. Присыпьте эти места тонким слоем мыльной стружки и оставьте ее действовать на 30-40 минут. После этого снимите средство сухими салфетками, а обработанное место протрите влажной микрофиброй.

Перекись водорода

Эта жидкость хорошо растворяет кожное сало, которое собирается на манжетах и воротнике. Но может и осветлять краситель, поэтому средство обязательно следует проверить в незаметном месте. Если все хорошо, разведите в стакане теплой воды 3 чайные ложки перекиси аптечной концентрации и нанесите этот раствор на загрязненные места с помощью ватного диска или губки. Чтобы стереть загрязнение, его можно обработать жесткой стороной губки, но при этом нужно избегать чрезмерного давления, чтобы не повредить ткань. Также для такой обработки подойдет мягкая щетка, например, зубная. Если средство не подействовало, загрязненный участок можно дополнительно обработать слабым раствором лимонной кислоты и оставить его действовать на 20 минут, после чего промыть очищенный участок влажной салфеткой из микрофибры.

Вертикальная стирка

Чтобы не погружать куртку полностью в воду, ее можно полностью почистить стиральным средством на весу. Подвесьте вещь над ванной, чтобы чистящий раствор мог свободно стекать в нее. Разведите в тазике теплой воды небольшое количество средства, которым вы стираете одежду – порошка, геля и т.д. Окуните в этот мыльный раствор губку, хорошо отожмите ее, чтобы ничего не скапывало, и почистите ею поверхность ткани. Обработайте так всю поверхность куртки. Следите, чтобы она не увлажнялась слишком сильно, чтобы мыльная вода не проникала в наполнитель. После этого сотрите остатки мыльного раствора с помощью микрофибровой салфетки. Протирайте до тех пор, пока не исчезнут все следы пены. Но тоже избегайте сильного увлажнения ткани. Напоследок хорошо растрясите куртку и дайте ей высохнуть.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как часто нужно стирать верхнюю одежду и другие вещи, чтобы они были чистыми, но при этом не изнашивались слишком быстро.

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