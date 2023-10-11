Как избавиться от желтых пятен на постельном белье: домашние способы

Постельные принадлежности, такие как белье, подушки или матрасы постоянно контактируют с нашим телом. Неудивительно, что на них быстро появляются желтые пятна. Мы во сне выделяем пот, а еще на поверхности текстиля скапливается кожное сало. Такие пятна нередко обладают неприятным запахом, что делает сон на них негигиеническим. А еще в подобных органических следах могут размножаться бактерии.

Именно поэтому эксперты советуют не игнорировать пятна и избавляться от них как можно быстрее. OBOZREVATEL выяснил, что для этого понадобятся только простые домашние средства, которые не станут обузой для бюджета.

Белый уксус

Кислотность этого вещества помогает расщеплять жиры и белки, являющиеся основой подобных пятен. Белый уксус также обладает природными отбеливающими свойствами и является эффективным смягчителем ткани. Чтобы воспользоваться его преимуществами, нужно просто добавить три чашки средства во время стирки постели. Это обеспечит вещам свежесть и отсутствие пятен.

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Лайм

Два небольших цитрусовых фрукта помогут вывести пятна с постельного белья. Разрежьте их и выжмите через ситечко сок на загрязненные участки, дайте ему немного времени, чтобы подействовать, и отправляйте вещи в стиральную машину. Лимонная кислота в основе лаймового сока хорошо справится с пятнами. Можно также использовать не очень концентрированный раствор пищевой лимонной кислоты.

Перекись водорода

Это средство не просто выводит пятна, но еще и отбеливает ткани. Смешайте половину стакана аптечной перекиси с водой и нанесите этот раствор на пятна. Если загрязнения устойчивы и не исчезают, посыпьте соответствующие места пищевой содой. Затем вещи прополосните и постирайте, как обычно.

Жидкость для мытья посуды

Этим средством лучше всего чистить матрасы, с которых загрязнение удалять сложнее всего. Смешайте несколько капель бесцветной жидкости для посуды с небольшим количеством воды и столовой ложкой пищевой соды. Нанесите это средство на пятна с помощью салфетки из микрофибры. Через некоторое время потрите пятно от краев к центру той же салфеткой и смойте влажной тканью остатки. Дайте матрасу хорошо просохнуть, прежде чем снова его использовать.

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